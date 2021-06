Arată perfect la TV, dar nu o să-ți vină să crezi ce poartă Andreea Esca sub pupitrul știrilor: Ha...cine ar fi știut

De 26 de ani, Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri din România și este prezentă mereu în casele oamenilor.

Andreea Esca s-a fotografiat chiar înainte de a intra în direct și a publicat totul pe rețelele de socializare, spre marea surprindere a urmăritorilor ei.

Vedeta le-a arătat curioșilor ce are sub pupitrul știrilor și sunt îmbrăcați, de fapt, prezentatorii de televiziune care stau doar la pupitru.

Ei bine, nimeni nu s-ar fi așteptat ca în spatele unui look elegant să se ascundă de fapt o ținută sport.

Chiar dacă în partea de sus purta un sacou verde elegent, vedeta era încâlțată cu pantofi sport și purta o pereche de pantaloni cu buline.

"În culise, fără secrete", a scris Andreea Esca în dreptul fotografiei.

"Ha...cine ar fi știut"

Fotografia a fost apreciată de 18 mii de fanii și a primit sute de comentarii:

- "Eram sigur că de la brâu în jos poți să ai și pantaloni scurți"

- "Tu nu mai ai nevoie să le mai citești (n.r știrile)! Ești prea perfectă în tot!"

- "Cât de cool poți să fii"

- "Mereu ți-am admirat naturalețea. Cred că de la adidași se... trage"

- "Foarte bine va șade cu verde , cu bucle , cu parul mai lung .... bella Donna"

Andreea Esca, despre munca în pandemie

"Foarte greu. N-am avut, pana acum, probleme, in adevaratul sens al cuvantului. Nici cu familia, nici cu apropiatii, n-am trecut prin lucruri grele pana acum. Asa ca eu as putea spune ca, pentru mine, 2020 a fost cel mai greu an. Si personal, si profesional. Poate ca nu sunt eu in stare sa duc foarte mult, nefiind obisnuita cu lucruri grele, dar mi s-a parut ca lumea a luat-o razna complet. N-am mai recunoscut oameni, reactii. Cand ajungi intr-un moment de criza, e interesant cum reactioneaza oamenii si, pentru mine, a fost foarte curios sa vad ca multi au avut niste reactii la care nu ma asteptam. Am trecut toti printr-o perioada care ne-a zguduit", a dezvăluit Andreea Esca în cadrul emisiunii #NEXTHASHTAG, citează Spectacola.ro