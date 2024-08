Ar mai fi fost ucisă Mihaela Runceanu dacă nu s-ar fi trezit la 4 dimineața? Moartea artistei, scenariu de film horror: a sfârșit strangulată cu un cablu de telefon

Cine nu-și aduce aminte de Mihaela Runceanu, cea care a fascinat cu vocea ei publicul din România în anii '80 dar a și șocat, în același timp, o țară întreagă după ce s-a aflat de moartea-i fulgerătoare și extrem de violentă. A fost o cântăreață de muzică ușoară și profesoară de canto la Școala Populară de Artă din București, recunoscută ca una dintre cele mai îndrăgite artiste ale României din perioada premergătoare Revoluției.

Pasiunea sa pentru muzică a fost evidentă încă din copilărie. „Cânt de când am învățat să vorbesc. Poate chiar dinainte”, a mărturisit artista la un moment dat. Pe parcursul vieții, ea a continuat să învețe și să se perfecționeze, dorind mereu să ofere publicului său mai mult. Din păcate, viața ei a fost curmată în mod tragic și controversat la doar 34 de ani.

Născută pe 4 mai 1955, la Buzău, Mihaela a devenit cunoscută pentru vocea sa caldă și interpretările pline de sensibilitate. A studiat muzica încă din copilărie și a absolvit Conservatorul de Muzică "Ciprian Porumbescu" din București. Pe lângă cariera sa de cântăreață, a fost și profesoară de canto la Școala Populară de Artă din București, unde a pregătit mulți tineri talentați. Printre cei pe care i-a mentorat au fost și Mădălina Manole, Silvia Dumitrescu și Adrian Enache.

Mihaela Runceanu a lansat numeroase hituri și a câștigat aprecierea publicului pentru stilul său distinct și emoția pe care o transmitea prin muzică. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără "De-ar fi să vii", "Fericirea are chipul tău" și "Ultima scrisoare".

Asasinarea artistei, învăluită în mister

Din păcate, viața sa a fost curmată tragic la vârsta de 34 de ani, când a fost ucisă în propria locuință în 1989. Moartea sa a șocat întreaga țară și a rămas un subiect controversat în istoria recentă a României.

Pe 28 octombrie 1989, Mihaela Runceanu a susținut ultimul său concert în cadrul spectacolului Start Melodii '89. A fost chemată de trei ori înapoi pe scenă pentru bis, emoția momentului fiind atât de copleșitoare încât a îngenuncheat în fața publicului. Cu doar o zi înainte, artista trăise o altă mare bucurie, lansând ultimul său album, intitulat „Pentru voi, muguri noi”, potrivit Wikipedia.

„Marţi seară am vorbit cu ea la telefon. Plângea de bucurie că i-a ieşit albumul. Cum spunea ea, dădea «apă la şoricei»… La un moment dat ne-a spus că sună cineva la uşă şi a închis telefonul. Asta a fost ultima convorbire„, a povestit mai târziu Nicolae Runceanu, tatăl Mihaelei.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 04:00 dimineața, telefonul familiei Runceanu a sunat din nou. De această dată, era un vecin al Mihaelei, care se ocupa de locuința ei atunci când artista nu se afla în București. „Ne-a întrebat dacă putem veni la Bucureşti, că «e o situaţie. S-a întâmplat ceva cu Mihaela». N-a pomenit nimic de sta­rea ei, dacă e la spital sau… Nu ştia cum să-mi spună. Imediat m-a fulgerat gândul că nu mai este. Am plecat într-un suflet şi, când am ajuns, scara blocului era plină de lume.”, a povestit tatăl.

A petrecut întreaga zi de 31 octombrie cu treburi prin oraș iar seara, când a ajuns acasă, și-a sunat părinții pentru a le împărtăși vestea bună: noul său album se vindea deja foarte bine. În acea seară, Mihaela l-a primit în casă pe Daniel Cosmin Ștefănescu, un tânăr de 21 de ani pe care îl cunoscuse prin intermediul unor prieteni comuni. Acesta îi aducea adesea casete video cu filme, pe care le vizionau împreună. Între ei exista o relație strânsă de prietenie, fără alte implicații. „Am ajuns la Mihaela in jur de ora 22:00. Imi aduc aminte ca a fost o întâmplare ca am ajuns la ea. Eu nu mai trebuia sa ajung in seara aceea acolo, pentru ca vorbisem la telefon. Totusi am ajuns si ea a adormit.”, a mărturisit ucigașul ulterior.

Ce se întâmpla dacă nu se trezea?

În timp ce acesta se uita la un film, Mihaela Runceanu a făcut o baie și apoi s-a întors în cameră, unde s-a băgat în pat. Tânărul a rămas pe fotoliu, după ce i se permisese să rămână peste noapte, în timp ce Mihaela s-a pregătit de culcare. Potrivit datelor din anchetă, Ştefănescu ar fi profitat de situație pentru a aduna diverse obiecte din casă, inclusiv un videocasetofon, un televizor, un magnetofon, țigări, cafea și băuturi pe care avea de gând să le sustragă. Mihaela Runceanu s-ar fi trezit din cauza zgomotului, iar în acel moment, bărbatul a atacat-o și a strangulat-o.

„(…) A tăiat o bucată din cablul de la telefon și în câteva secunde a încercat s-o stranguleze. Mihaela s-a trezit din somn și s-a apărat cât a putut, însă în cele din urmă nenorocirea s-a consumat. După ce și-a definitivat oribila crimă, a luat tot ce era mai de preț din casă și a mers în balcon, acolo unde cântăreața avea depozitate mai multe canistre pline cu benzină. A turnat peste cadavru și apoi i-a dat foc. A părăsit locuința și a mers la iubita lui din acel moment.”, s-a arătat în rechizitoriul procurorilor.

Mai mulți specialiști în criminalistică spun că dacă femeia nu s-ar fi trezit în toiul nopții din cauza zgomotului, ar fi fost în viață și astăzi. Trigger-ul care l-a făcut pe tânărul de 21 de ani să se panicheze și să reacționeze condus de primul impuls a apărut în momentul în care a fost surprins la furat.

Mihaela Runceanu, pe ultimul drum. Mii de bucureșteni au mers în urma sicriului ei / foto: Wiki Commons

La doar 36 de ore după comiterea crimei, pe 2 noiembrie, Daniel Cosmin Ștefănescu a fost arestat. Procesul său a durat trei luni, iar bărbatul a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor, din care a ispășit 17 ani. În 2006, a fost grațiat printr-un decret semnat de Ion Iliescu.

După eliberare, Ștefănescu a încercat să-și găsească un loc de muncă la un magazin de haine din București, dar a început să fie recunoscut de oameni. Curioșii puneau întrebări despre decesul Mihaelei, iar situația devenea din ce în ce mai complicată. În cele din urmă, Ștefănescu a plecat în Marea Britanie unde și-a refăcut viața.

Una din legendarele piese cu care Mihaela Runceanu a rămas în memoria colectivă - "Fericirea are chipul tău":

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News