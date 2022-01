Antenele de satelit Starlink ale lui Elon Musk au devenit o atracție pentru pisici / foto

Studiile informale de piață indică faptul că felurile de mâncare încălzite sunt destul de populare în rândul pisicilor, iar pe rețelele de socializare au apărut postări care să demonstreze acest lucru, raporteaza Gizmodo.

„Starlink funcționează excelent până când pisicile descoperă că vasul antenei degajă puțină căldură în zilele reci”, a scris recent utilizatorul Starlink, Aaron Taylor, pe Twitter.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie