Anemia: cauze și simptome. Dr. Gabriela Grigoraș: Există câteva grupe care au un risc mai mare

Dr. Gabriela Grigoraș, medic specialist Medicină internă a explicat ce este anemia, care sunt cauzele acestei boli și cum putem depista primele simptome.

"Anemia reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, fiind una dintre afecțiunile frecvent întâlnite în cadrul consultației de medicină internă. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel global, mai mult de 2 miliarde de persoane suferă de anemie, ceea ce înseamnă mai mult de 25% din totalul populației. Cei mai afectați sunt preșcolarii și gravidele, bărbații fiind mult mai rar afectați. OMS estimează că aproximativ 42% dintre copiii sub 5 ani și 40% dintre femeile însărcinate suferă de anemie.

Ce este anemia

Anemia este o afecțiune caracterizată de scăderea numărului, volumului și conținutului de hemoglobină al globulelor roșii (hematiilor). Hematiile conțin o proteină bogată în fier numită hemoglobină. Aceasta este responsabilă de transportul oxigenului necesar diverselor procese metabolice și funcționării în parametri normali a diferitelor organe și sisteme. Anemia este definită ca fiind scăderea cantității totale de hemoglobină sub o anumită valoare, care variază în funcție de sex: sub 12 g/dl la femei, sub 13g/dl la bărbați și sub 11g/dl la gravide.

Grupele de risc pentru anemie

Orice persoană poate dezvolta anemie, dar există câteva grupe care au un risc mai mare de a fi afectate:

• femeile - pierderile de sânge din timpul menstruațiilor abundente sau a nașterii, prezența fibroamelor uterine sângerânde pot conduce la anemie;

• copiii între 1 și 2 ani - organismul are nevoie de o cantitate mai mare de fier în timpul puseelor de creștere;

• sugarii pot primi o cantitate mai mică de fier atunci când se face tranziția de la laptele matern/formulă la mâncarea solidă deoarece fierul din alimentele solide este absorbit mai greu;

• persoanele geriatrice (peste 65 ani) sunt mai predispuse la diete sărace în fier și la anumite afecțiuni cronice;

• persoanele aflate în tratament cu antiagregante și anticoagulante.

Cauzele și simptomele anemiei

Există mai multe cauze care duc la scăderea numărului de hematii și hemoglobină din sânge sau chiar la distrugerea acestora, cele mai frecvente fiind: carența de fier, organismul nu produce un număr suficient de hematii, sângerările sau hemoragiile, deficitul de vitamina B12 și acid folic, existența unor afecțiuni cronice, tumorale sau parazitare. Simptomele variază în funcție de tipul de anemie. În stadiile ușoare, anemia poate fi descoperită întâmplător la examenele de rutină, fără a cauza simptome. De obicei, simptomele se manifestă atunci când afecțiunea ajunge într-un stadiu avansat. Printre cele mai comune semne și simptome ale anemiei se numără: oboseala, slăbiciunea, senzația de leșin, amețeala, letargia, greața, tegumentele palide și extremitățile reci, bătăile neregulate ale inimii, dificultățile în respirație, durerile în piept sau de cap, tulburările de vedere tranzitorii, scăderea în greutate", a explicat medicul Gabriela Grigoraș pentru Ziarul de Iași.

