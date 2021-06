Andrei Ștefănescu este unul dintre cântăreții cunoscuți din România, făcând parte din trupa "Alb Negru" alături de Kamara.

La finalul anului 2020, Andrei Ștefănescu și soția sa, Antonia, alături de care are un copil, au decis să divorțeze.

De atunci, cântărețul nu s-a afișat cu nimeni, însă fosta lui soție, Antonia, se pare că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu unul dintre concurenții din ultimul sezon Chefi la Cuțite.

Este vorba despre Vincenzo Aiello, concurentul care a făcut parte din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu.

Relația lor a fost confirmată chiar de Antonia, care a făcut dezvăluiri despre povestea lor.

"Suntem împreună. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns, dar nici nu ne-am "etalat" în online, să spun așa. Suntem discreți", a declarat Antonia Stefănescu, pentru spynews.ro.

Cine este Vincenzo Aiello

Vincenzo Aiello s-a remarcat în cadrul emisiunii culinare “Chefi la Cuțite”, unde a făcut senzație în echipa lui Cătălin Scărlatescu.

Bărbatul în vârstă de 31 de ani este nepotul lui Joshua Castellano și s-a mutat în România in urmă cu șase ani.

"M-am născut într-un oraș din Italia, de lângă Napoli. M-am stabilit în București acum cinci ani, în 2015. Sunt în România pentru că am familie aici… Mi-a fost greu să mă adaptez în România, nu a fost ușor să mă înțeleg cu oamenii, cultura este total diferită, a trebuit să mă acomodez. Nu a fost deloc ușor, m-am lovit de răutăți sau de invidia oamenilor că fac parte dintr-o familie cumva cunoscută și cu putere", a spus Vincenzo Aiello, în prezentarea de la Chefi la cuțite.

Antonia Ștefănescu a impresionat la ”Chefi la cuțite”. Povestea de viață dureroasă

Antonia Ștefănescu a venit la Antena 1, în emisiunea ”Chefi la cuțite” cu o ciorbă de pui: ”Astăzi o să prepar o ciorbă de pui, se numește Ciorbă deasă de porumb.” Deși este model și arată impecabil, Antonia Ștefănescu spune că-i place să gătească, dar și să mănânce: ”Îmi place să gătesc, mă relaxează, îmi place să văd ce iese. Iubesc și să mănânc, sunt gurmandă, mâncarea mă face fericită. Mă chinui să mă abțin să nu mănânc, să nu mă îngraș. Mâncarea adună oameni, prieteni, la masă. În plus, când gătești nu poți face doar o porție, faci mai multe și împarți'”.

Deși are mereu o prezență plăcută, Antonia Ștefănescu duce în spate o mare durere: un tată bolnav, cu care a rămas singură, dar și o mamă care a plecat din țară când ea era mică. I-a spus că pleacă pentru 9 luni, dar au trecut 17 ani: ”Eu știu să fac mai mult mâncăruri tradiționale de la mama și de la bunica. O iubesc pe mama atât de mult și, efectiv, ea este eroul meu. Pentru mine nu există o femeie mai puternică. Aveam 9 ani când mama ne-a anunțat că este nevoită să plece la muncă în Italia, pentru că tatăl meu se îmbolnăvise de trei ani și, evident, a fost greu să ne descurcăm doar cu salariul ei. Mi-a spus să o ascult pe sora mea că ea va lipsi doar nouă luni, doar că aceste nouă luni s-au transformat în 17 ani și încă nu a venit acasă. După nu foarte mult timp a plecat și sora mea la facultate la Timișoara și apoi am rămas cu tata. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea cu el. Oricum era o relație frumoasă, dar s-a dezvoltat și a devenit ceva care să reziste pentru tot restul vieții, a spus Antonia Ștefănescu.

Ea a primit cuțitul care a trimis-o în etapa următoare a competiției culinare.

Andrei Ștefănescu, despre divorțul de Antonia: Sunt lucruri în viață pe care nu ți le poți explica

"Dacă aș putea să explic... Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu ți le poți explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești. Pur și simplu se întâmplă și e mai bine ca, atunci când îți dai seama, să-ți vezi de treabă. Cel mai important este ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e un pic mai bună. Am petrecut mai mult timp cu el. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât îmi făceam înainte. Știam că îl găsesc, că e acolo și eram mai relaxat. Acum nu mai e chestia asta. Chiar și când nu am timp, îl iau cu mine. La un moment dat, va simți, dar important este să înțeleagă mai târziu", a spus Andrei Ștefănescu, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.