Andreea Ibacka, momente de coșmar: Am fost la un pas să nasc prematur. M-au trimis înapoi la hotel, pentru a nu se complica cu o turistă cu probleme

"N-am povestit asta atunci, însă în 2018 am fost la un pas de a naşte prematur. Aveam 27 de săptămâni de sarcină, un copilaş de aproximativ 1 kg în burtică şi eram în ”vacanţă” în Malta. Timp de câteva zile am avut contracţii aproape fără pauză. Dese, regulate, aşa cum nu ţi-ai dori să apară înainte de termen. Iar pe insulă am descoperit un sistem sanitar complet nepregătit, trăind tot timpul cu senzaţia că aplicaţia mea de sarcină îmi oferă mai multe informaţii preţioase decât personalul de gardă cu care am interacţionat la „cel mai bun spital privat de-al lor”.

M-au anunţat că urma să nasc în noaptea respectivă şi apoi m-au trimis înapoi la hotel, pentru a nu se complica cu o turistă cu probleme de sarcină. Pe ieşire „m-au liniştit”, în schimb, spunându-mi că sunt şanse ca bebeluşul să supravieţuiască", a povestit Andreea Ibacka.

"M-am întors în România şi cu multă grijă din partea doctorului meu, cu rugăciuni, cu tratament, cu repaus la pat timp de 6 săptămâni, am născut peste termen (la 41 de săptămâni) o fetiţă perfect sănătoasă. Ştiu, sunt un caz norocos!", a mai spus actrița.

Andreea Ibacka și Cabral, părinți pentru a doua oară

Andreea Ibacka a născut pentru a doua oară la începutul lunii octombrie. Actrița a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

"Gata. Totul bine. E băiat și e bine.

Andreea Ibacka e bine și ea.

Eu sunt acasă cu Namiko.

Și vă mulțumesc din inima meu pentru toate urările pe care le-ați aruncat către noi azi. Și pe care vi le întorc cu drag.

P.S. E a treia oară. Și tot leșinat și plâns, plin de muci și vălelei sunt...", a scris Cabral în ziua în care a devenit tată de băiat.

Andreea Ibacka, mesaj înainte de naștere

Vedeta a povestit că abia așteaptă momentul emoționant, în care va aduce pe lume cel de-al doilea copil, dar cu toate acestea, Andreea Ibacka a recunoscut că are și parte și de momente mai puțin plăcute.

"Aceasta sunt eu, emoționată, cu câteva zile înainte de nașterea celui de-al doilea copil.

Și recunosc, sunt momente în care mă deplasez ca elefănțelul Dumbo, altele în care încă mă minunez atunci când îmi văd reflexia măricică în oglindă și destule nopți în care respir greu cu așa burtică.

Însă miracolul pe care îl trăiesc este dincolo de toate greutățile, iar burtica aceasta de care îmi va fi dor în curând îmi oferă atâta bucurie. Ba chiar sunt momente în care mă simt mai frumușică cu rotunjimile actuale, așa cum s-a întâmplat și la ședința aceasta foto memorabilă", a scris Andreea Ibacka pe Facebook.