Anca Serea, despre a șaptea sarcină: Adi își dorește foarte mult. Starea mea de sănătate e precară

După ce, la un moment dat, s-a scris că ar fi din nou însărcinată, Anca Serea a vorbit despre acest subiect sensibil.

"Arăt că aș fi însărcinată? Mi se pare că am postat o poză în care eram cu o rochie foarte lungă și era foarte creponată în zona abdomenului și, de atunci, s-a speculat. Întrebau oamenii pe conturile de socializare. Nu că nu mai vreau… Adi își dorește foarte mult, eu, sincer… nu că nu mai vreau… nici nu mai pot. Am niște probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Și starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia… Anemia o am de când eram mică, să spun așa, cred că de la 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e suficient", a spus Anca Serea pentru ciao.ro.

"A fost foarte greu pentru mine"

Vedeta a vorbit și despre despărțirea de fiul ei, David, care a plecat la studii în Olanda.

"Vorbim pe messenger, pe video…. A fost foarte greu pentru mine. Nu am avut neapărat sindromul cuibului gol pentru că el a fost un băiat foarte deștept și a știut să mă pregătească dinainte… El a fost genul de copil care nu ieșea din casă… nici la 16 ani, nici la 17… nu ieșea deloc… Și, înainte de BAC, s-a mutat într-un apartament pe care-l aveam noi, și am înțeles așa...

Am mers la un specialist care m-a ajutat oarecum treptat, dar e greu. Grijile, faptul că nu e acasă, faptul că nu pot să-i gătesc, nu neapărat că–mi fac probleme că până la urmă este cum o vrea Dumnezeu… Face totuși 20 de ani, nu mai e copil, e mare. Am fost la un specialist împreună cu el ca să mă învețe să nu-i mai spun “copilul meu”, să-i spun “fiul meu”, că el nu mai este copilul meu… eram speriată un pic de pericolele societății noastre, cred că orice mamă normală la cap se gândește la ce trăim în zilele noastre. Dar el este un tip extrem de inteligent și de bun", a spus Anca Serea.