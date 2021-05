Anca Dragu, întrevedere cu președinta Senatului Spaniei, despre violența domestică și egalitatea de gen

'Președinta Senatului, dna Anca Dana Dragu efectuează în perioada 13-16 mai 2021 o vizită oficială în Regatul Spaniei la invitația omologului său, dna María Pilar Llop Cuenca.

Vizita oficială în Regatul Spaniei a președintei Senatului României se înscrie, ca demers al diplomației parlamentare, în direcția aprofundării și diversificării dialogului politic și consolidării caracterului special al relației tradiționale de prietenie cu Spania.



Principalele teme abordate în cadrul întrevederii cu președinta Senatului Regatului Spaniei au vizat subiecte de actualitate precum combaterea violenței de domestice și egalitatea de gen. În acest context, președinta Senatului României a susținut:



“Spania a transformat egalitatea de gen în proiect de țară. Violența domestică este un fenomen tratat integrat de instituțiile statului, unele dintre ele create special pentru a combate acest fenomen. Din momentul în care am devenit Președintă a Senatului, mi-am asumat această misiune și pentru România. Acesta este unul dintre motivele pentru care prima mea deplasare externă se desfășoară în Spania. Vreau să vă felicit și să felicit Spania pentru progresele înregistrate și am văzut cum, în ultimii 15 ani, s-a făcut un efort imens din punct de vedere juridic, politic și economic pentru a pune capăt acestui tip de violență. Am acceptat cu onoare invitația doamnei președinte a Senatului spaniol de a întări relațiile bilaterale și de a împărtăși experiența și practica judiciară a Spaniei care acum protejează femeile de violența domestică.”

O altă temă importantă abordată în cadrul discuțiilor s-a referit la situaţia românilor din Regatul Spaniol.

„Comunitatea românească are rolul de punte de legătură dintre țările noastre, fiind un catalizator puternic al dezvoltării relațiilor şi aducând o contribuţie substanțială la economia spaniolă. În acest context, aș vrea să reiterez solicitarea acesteia de facilitarea obținerii dublei cetățenii”, a afirmat președinta Senatului, dna Anca Dana Dragu.



În încheierea întrevederii, dna Anca Dana Dragu i-a adresat omologului său invitația de a vizita anul acesta România.

“Consider că este oportună organizarea unui forum interparlamentar în cadrul căruia să abordăm problema violenței de gen, dar și alte subiecte care vizează și Viitorul Europei.”



Preşedinta Senatului Regatului Spaniei, dna María Pilar Llop Cuenca, a apreciat în mod deosebit invitaţia şi a dat asigurări că îi va da curs.

În cadrul vizitei, a fost inaugurată, în Sala Patio de los Naranjos a Senatului, Expoziția Arhivelor Diplomatice române și spaniole, dedicată sărbătoririi a 140 de ani de relații diplomatice între România și Spania. În cadrul declaraţiilor prilejuite de inaugurare, preşedinta Senatului României a declarat:



„După Revoluția română din 1989, Spania a fost printre primele țări care au sprijinit activ revenirea României la comunitatea democratică și euro-atlantică. Spania a fost, de asemenea, un model și o sursă de inspirație pentru noi în ceea ce privește tranziția către democrație și economia de piață, în procesul de a deveni membru al familiei europene.

Astăzi avem un parteneriat strategic, încheiat în 2013, pe care ne propunem să îl operaționalizăm pe deplin. Națiunile noastre sunt unite și prin comunitatea românească care trăiește în Spania - activă, puternică și foarte bine integrată în această țară. Avem o agendă bilaterală comună ambițioasă, care reflectă puterea relațiilor dintre țările noastre, o agendă dedicată în mare măsură oamenilor.”

Din delegația Senatului României fac parte vicepreședinta Senatului, dna Alina Stefania Gorghiu, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene, dl senator Cristian Ghica, secretarul Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, dl deputat Lőrincz Ştefan-Iulian, dna deputat Simina-Geanina-Daniela Tulbure, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și secretarul de stat al Departamentului Românilor de Pretutindeni, dna Oana Ursache', potrivit unui comunicat de presă.