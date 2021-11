Anamaria Prodan, reacție la pozele cu Kamara și amanta lui Reghecampf: Eu i-am spus soțului meu, el nu a crezut

Anamaria Prodan a făcut noi declarații despre amanta soțului ei. De această dată ea a vorbit despre fotografiile apărute în presă în care Corina Caciuc apare sărutându-se cu Kamara Ghedi, cântărețul de la trupa Alb Negru. În spațiul public a apărut și o înregistrare video din care se vede cum Kamara îi dă lecții de viață Corinei Caciuc, rugând-o să se țină de școală.

„Gigi Becali mi-a zis în față că Laurențiu are o amantă. Eu am rămas uluită, pentru că nu știam ce se întâmplă. Eu pentru fotbaliști eram soldatul universal. Îi verificam non stop. Eu i-am spus soțului meu că sunt niște probleme mari cu domnișoara în cauză. El nu a crezut! A zis că domnișoara a făcut Cambridge, că ar avea o firmă.

Și uite că am aflat și de Kamara, care a fost la noi la botez. Kamara i-a dat un mesaj lui Laurențiu și i-a spus cât de mult a greșit. Dacă azi a apărut ceva cu Kamara, mâine poate apărea altceva. Mie Laurențiu mi-a predat o lecție de viață, ca și Gigi Becali. Stai cu un om în viață și nu-l cunoști!”, a declarat Anamaria Prodan la Realitatea Plus.

Anamaria Prodan a anunțat, de Ziua Televiziunii, că se alătură Trustului Realitatea, preluând conducerea editorială a două posturi noi - Realitatea Sportivă și Realitatea Star. Ambele se vor lansa de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, transmite Realitatea Plus.

"Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, familia Realitatea se mărește cu două noi proiecte: Realitatea Sportivă si Realitatea Star. De partea editorială se va ocupa Anamaria Prodan", a spus Claudiu Giurgea.

"E o provocare maximă pentru mine pentru că, provenind din rândurile presei, mă întorc la prima dragoste și o fac ca numărul 1. Întotdeauna am crezut în puterea fabuloasă pe care o are presa de a schimba orice, oricând, oricât. Cred cu putere în oamenii tineri, foarte bine pregătiți. Vreau să-i mulțumesc unui om care îmi este foarte drag: Paul Păcuraru. Este partenerul meu, un bărbat extraordinar, un bărbat atât de deștept încât ți-e foarte drag să te uiți la el. Vom pune bazele celor două proiecte altfel decât tot ce avem azi pe piață. Un canal de sport altfel decât ceea ce este. E foarte greu să te bați azi ca un bebeluș nou-născut cu niște posturi uriașe care fac de zeci de ani sport. Numai că omul sfințește locul. Noi o să strângem o echipă frumoasă, fără pată, fără telefoane care sună "Dă în ăla, dă în ăla!". Absolut toată lumea! Când s-a aflat în piață ca Ana merge către Realitatea a fost o nebunie. Unii care erau dușmani au încercat repede să repună bazele unei prietenii. Toată lumea mă cunoaște. Nu mă schimbă faptul că sunt patron la televiziune sau că sunt impresar de succes. Cine greșește plătește. Așa e în viață și așa e și în fotbal", a declarat Anamaria Prodan la Realitatea Sportivă. Citește mai mult AICI.