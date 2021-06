Alexia, fiica Andreei Esca, suferă de anxietate: Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie

Alexia Eram, fiica Andreei Esca a recunoscut că suferă de anxietate și că a apelat la specialiști care să o ajute să scape de această problemă care o face să plângă în fiecare zi.

Aceasta a mărturisit că face terapie o dată pe săptămână pentru a scăpa de această problemă care o macină.

"Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă", a mărturisit Alexia Eram în podcastul Laurei Giurcanu.

"Stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios"

Mai mult, fiica Andreei Esca a spus că nu e prima data când se confruntă cu astfel de probleme, în trecut, mai exact în urmă cu cinci ani, a mai apelat la terapie, însă a renunțat.

"Pur și simplu cred că toate lucrurile astea din jurul tău, stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios. Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. Dar nu prea-mi place să-mi port milă.

Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia", a completat ea.

Alexia Eram și Mario Fresh, la un pas de despărțire

Alexia Eram și Mario Fresh sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi sunt împreună de cinci ani, iar lucrurile dintre cei doi sunt foarte seriose. Ba mai mult, artistul a mărturisit că își dorește să ajungă în fața altarului alături de fiica Andreei Esca, chiar dacă sunt încă foarte tineri.

Cu toate acestea, Alexia și Mario au avut un moment în care au fost la un pas de despărțire, dar iubirea dintre ei a învins de fiecare dată.

"Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit", a povestit Mario Fresh în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, potrivit Spectacola.ro