Alexia Eram și Mario Fresh, la un pas de despărțire: Da, este adevărat. Așa am de gând

Alexia Eram și Mario Fresh sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi sunt împreună de cinci ani, iar lucrurile dintre cei doi sunt foarte seriose. Ba mai mult, artistul a mărturisit că își dorește să ajungă în fața altarului alături de fiica Andreei Esca, chiar dacă sunt încă foarte tineri.

Cu toate acestea, Alexia și Mario au avut un moment în care au fost la un pas de despărțire, dar iubirea dintre ei a învins de fiecare dată.

"Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit", a povestit Mario Fresh în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, potrivit Spectacola.ro

Fiica Andreei Esca, extrem de geloasă

Alexia Eram a fost întrebată de către un fan dacă a fost pe punctul de a se despărți vreodată de Mario Fresh.

"Da, e adevărat", a răspuns Alexia.

Fiica Andreei Esca nu a dat prea multe detalii, dar în trecut artistul a dezvăluit că iubita lui este foarte geloasă.

"Ea mă minte că nu știe parola de la telefonul meu. Tot timpul când îmi ia telefonul mă întreabă: care e parola? Și îi spun: e aceeași de trei ani… Tot timpul mă întrebi care-i parola. Ești fată și ești și Fecioară. Tu chiar te crezi? Bine, nu cred că mi-l ia, are încredere în mine. Bine, poate când fac un duș mai lung, mi-l ia", a declarat Mario Fresh.

Mario Fresh, ce nu i-ar ierta niciodată fiica Andreei Esca

Acesta a spus că iubita sa nu l-ar ierta niciodată dacă i-ar fi infidel.

"N-ai cum să treci peste acesta. Nu, n-ai cum, dacă este totul bine acasă, nu. Cred că Alexia este mai geloasă. Băi, nu suntem geloși, avem așa niște discuții mici câteodată, dar d-astea mai mult să ne înțepam, să pară că avem o relație mai nebună, dar ne merge foarte bine", a spus Mario Fresh, la Antena Stars.

Alexia Eram, declarație de dragoste pentru Mario Fresh

Alexia Eram i-a transmis iubitului ei un mesaj emoționant. Iar declarația de dragoste de pe contul ei de Instagram a adus după sine numai cuvinte de laudă din partea fanilor.

“Patru ani alături de sufletul ăsta frumos. Îţi mulţumesc pentru că mă faci să mă simt iubită şi specială. Nimic nu mă face mai fericită decât să văd cum crește iubirea noastră. Te iubesc”, a fost mesajul scris de Alexia.