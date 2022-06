Alex Vlădescu: A fost cel mai greu moment de când sunt la Antena 3. M-am trezit în mijlocul mulțimii furioase / video

Alex Vlădescu a fost invitat la interviurile DC News și DC News TV unde a povestit ce a pățit la Iași.

„Au fost atâtea momente grele încât îmi este greu să aleg unul. Totuși... cel mai greu moment pentru mine a fost în primul an de Antena 3, atunci când am fost trimis la Iași pentru a relata de la pelerinajul Sfintei Parascheva. Am mers eu acolo pentru că erau foarte multe evenimente, iar corespondentul nostru nu putea să le acopere pe toate. Au decis să trimită la Iași un om de live din București. Era în perioada pandemiei, în 2020.

La un moment dat, a izbucnit un scandal acolo. Un grup a agitat mulțimea. Jandarmii s-au închis cu o parte a presei în curtea Mitropoliei Iașiului, iar câțiva reporteri, printre care eu, am rămas prinși între porțile închise și mulțimea nervoasă. Oamenii erau nervoși pentru că, fiind pandemie, se intra pe rând la racla cu moaște. Erau cozi și foarte mulți oameni. Noi eram acolo doar pentru a ne face treaba, adică să transmitem live, dar oamenii erau nervoși și au încercat să fie violenți cu noi”, a povestit Alex Vlădescu, realizatorul emisiunii Income Magazine de la Antena 3, la interviurile DC News și DC News TV.

„În astfel de momente, jurnaliștii trebuie să rămână calmi și să încerce să-i liniștească pe cei din jur. Trebuie să le explici următorul lucru: că te afli acolo pentru a relata ce se întâmplă”, a mai spus Alex Vlădescu.

Moaștele Sfintei Parascheva, sărbătorită în calendarul ortodox pe 14 octombrie, se află la Iași de 375 de ani. Ele au fost aduse în capitala Moldovei în vremea domnitorului Vasile Lupu și așezate în Biserica Sfinții Trei Ierarhi, ctitorită chiar de el.

Potrivit cronicilor bisericești, moaștele ar fi fost dăruite lui Vasile Lupu de Patriarhia de la Constantinopol după ce domnitorul moldovean s-a angajat să le achite turcilor toate datoriile pe care Patriarhia le avea la turci.

Moaștele au fost aduse în țară cu un hrisov semnat de Patriarhul Constantinopolului, Partenie, considerat astăzi garanția autenticității moaștelor, care nu au fost niciodată supuse unor analize științifice.

Vezi mai mult în interviu acordat de Alex Vlădescu la DC News și DC News TV:

Alex Vlădescu realizează Income Magazine, o emisiune într-un format dinamic, flexibil, cu o tematică relevantă, care constituie un instrument competent în încercarea de înţelegere a proceselor economice, a semnificaţiilor şi consecinţelor acestora. Se dezbat idei de afaceri, strategii, trenduri şi vor sunt realizate analize sectoriale şi interviuri de actualitate cu antreprenori şi manageri de succes.

Alex Vlădescu a debutat în presa locală din Constanța. Apoi a lucrat la Național TV, Realitatea TV, Antena 1, iar apoi a ajuns la Antena 3. Emisiunea pe care o realizează o puteți urmări sâmbătă, de la ora 10.00 la ora 11.00.

În cadrul emisiunii, se dezbat teme de finanţe personale, piaţa imobiliară, idei de afaceri, strategii, influenţe interne ale evoluţiilor economice internaţionale. Poveştile de succes se împletesc cu analizele critice.

Safe Income este o rubrică nouă în magazinul săptămânal Income Magazine, în cadrul căreia sunt prezentate reţete pentru a economisi sau a creşte veniturile personale. Educaţia financiară reprezintă principalul obiectiv al rubricii în care realizatorul prezintă modele şi soluţii alături de specialişti şi interlocutori avizaţi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News