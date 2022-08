Alăptarea, esențială pentru bebeluși. Singurele cazuri în care o mamă nu poate să dea sân copilului

Alăptarea are multiple beneficii, atât pentru bebeluș, cât și pentru mamă. Cifre îngrijorătoare în România. Săptămâna 1-7 august este dedicată, la nivel mondial, alimentaţiei la sân. Cu acest prilej, specialiştii de la DSP Hunedoara aduc, încă o dată, în atenţie avantajele acestui comportament atât pentru copii, cât şi pentru mame.

Printre altele, alăptatul la sân, spun specialiştii, asigură celor mici o creştere fizică şi psihică echilibrată, îi protejează de infecţii microbiene, virotice şi fungice, reduce riscul enterocolitei necrozante, a diabetului zaharat de tip I şi tip II şi a obezităţii, dar previne şi malnutriţia. Pentru mame, alăptatul la sân, mai spun medicii, pe lângă legătura strânsă pe care o realizează cu copilul, mai ajută şi la involuţia uterină rapidă după naştere şi previne hemoragiile postpartum, fiind, în acelaşi timp, protectiv împotriva cancerului de sân şi ovar şi a osteoporozei postmenopauzale.

Nu există mame care nu pot alăpta sau bebeluși care nu pot suge

Consultantul în alăptare, Cristina Pan, a explicat în exclusivitate pentru DC Medical care sunt condițiile pentru care o femeie nu poate alăpta.

”98 la sută dintre mame pot alăpta dacă sunt informate, dacă se informează corect, dacă sunt susținute de cadrele medicale, familie și comunitat. Nu există mamă care nu poate alăpta decât dacă nu are suficient țesut mamar, are HIV, ovare polichistice (și aici este discutabil), grave probleme hormonale, cancer, operație pe sâni sau operație de mărire a sânilor efectuata necorespunzator (dar nu orice operație).

Chiar și mamele cu Hepatita B și C pot alapta cu condiția sa nu aibă ragade (sa nu facă, din cauza atasarii incorecte). Iar în cazul mamelor cu HIV se poate declanșa lactația la bunica dacă este tânără. Deci și o femeie care nu a născut poate alapta.

Laptele de mamă se formează în timpul sarcinii și este în femeie, în sânii ei din săptămâna 15-16 de sarcină. Condiția este să existe mediul favorizant pentru declanșarea oxitocinei și împlicit a lactației prin factorii de mediu extern. Adică mama sa aibă încredere în ea, să i se vorbească frumos sa fie încurajată, să își dorească și alăptarea să fie inițiată imediat după naștere când instinctul de sugere al copilului este cel mai puternic. Acest instinct se diminuează prin separarea copilului de mamă, administrarea de lapte praf. Este o întreagă filozofie aici.

Nu există mame care nu pot alăpta. Mamele nu au lapte pentru ca nu s-a declanșat lactația din cauza motivelor expuse mai sus. Am lucrat la prematuri, copii foarte mici și am atașat copii la san și au supt. Nu exista nu are putere sa suga. Exista cadre medicale care nu știu, nu încurajează mamele. Am lucrat la maternitate și toate mamele mele au alăpta, important este sa fie învățate corect și susținute.

Mai ales psihic. De aceea sunt consultanții în alăptare. Ca să alăptezi trebuie sa faci cursuri înainte și dacă nu te descurci și nu ai un start bun sa apelezi la un consultant.

Ora magică care nu se practica în România, skin to skin și multe altele favorizează alăptarea. Contează îndrumarea pe care o dai mamei și mama sa aibă încredere în consultant și în ea”, a explicat în exclusivitate pentru DC Medical, Cristiana Pan.

Vedeți mai mult pe DC Medical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News