A murit William Friedkin. Doliu în lumea filmului

William Friedkin, regizorul premiat cu Oscar pentru "The Exorcist" și "The French Connection", a murit la vârsta de 87 de ani.

Cineastul a murit la Los Angeles, lucru confirmat de decanul Universității Chapman, Stephen Galloway, prieten al soției și fostului său producător Sherry Lansing, notează The Guardian.

Friedkin a fost considerat unul dintre cele mai îndrăznețe și influente talente ale generației sale, câștigând un Oscar pentru cel mai bun regizor pentru The French Connection în 1972. De asemenea, a fost nominalizat pentru The Exorcist în 1974.

Ambele filme au fost nominalizate pentru cel mai bun film, iar The French Connection a câștigat Oscarul.

Friedkin și-a început cariera pe marele ecran în 1965 cu Good Times, o comedie cu Sonny și Cher. Deși filmul a primit în mare parte recenzii negative, Friedkin a declarat mai târziu: "Am făcut filme mai bune decât Good Times, dar nu m-am distrat niciodată atât de mult".

Thrillerul polițist The French Connection din 1971 i-a adus primul său succes real, un succes comercial și de critică, considerat de atunci unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată. Friedkin a vorbit despre lipsa de încredere a studioului în film și despre surpriza provocată de succesul acestuia. "A ieșit și imediat s-a dus pe acoperiș ca o rachetă", a spus el în 2021. "Nu știm de ce, dar uneori se întâmplă asta".

Filmul rămâne o influență importantă pentru mulți dintre regizorii care îi vor urma lui Friedkin. David Fincher, Steven Spielberg și Akira Kurosawa l-au citat cu toții ca având un impact asupra operei lor.

Regizorul, omagiat pe rețelele de socializare

Au început să vină omagii din partea unor personalități de la Hollywood. Actorul Elijah Wood l-a numit "un adevărat maestru al cinematografiei a cărui influență va continua să se extindă pentru totdeauna".

Regizorul filmului The Black Phone, Scott Derrickson, a scris, de asemenea, că a fost "o onoare" să aibă discuții lungi cu Friedkin și că The Exorcist și Sorcerer sunt două dintre "cele mai mari filme realizate vreodată".

Edgar Wright a împărtășit un omagiu pe Instagram. "Friedkin a fost un talent înflăcărat, un adevărat vizionar", a scris el. "Pentru prima dată, nu este o hiperbolă să spunem că tehnicile sale revoluționare au lăsat o amprentă de neșters asupra industriei". Eli Roth l-a numit, de asemenea, "Unul dintre cei mai de impact regizori din toate timpurile".

