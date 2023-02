A murit jurnalistul Bogdan Socol. Mihai Stoica, reacţie imediată: Un om a cărui pasiune pentru sport va fi greu de egalat

"Din păcate, suntem tulburați de o veste pe care nu ne-am fi dorit niciodată să o auzim.

Conform mai multor surse, fostul jurnalist și comentator român Bogdan Socol ar fi decedat în cursul zilei de astăzi.

Suntem șocați de dispariția unui om care a trăit pentru sport și care ne-a oferit atâtea momente pe care nu le vom uita niciodată. Odihnește-te în pace, Bogdan!", au transmis cei de la Sport Studio.

Conform GSP.ro, Bogdan Socol a murit în timp ce înota într-un lac îngheţat, din cauza unui şoc hipotermic. Acesta ar fi înotat în apa rece, a intrat sub stratul de gheaţă, dar nu a mai reuşit să găsească ieşirea la suprafaţă. Jurnalistul Bogdan Socol s-a pregătit constant în condiţii extreme în ultima perioadă, de multe ori singur, deşi specialiştii îl avertizaseră să nu se mai aventureze pe cont propriu.

Mihai Stoica, reacţie imediată: Un om a cărui pasiune pentru sport va fi greu de egalat

"Astăzi, în împrejurări tragice, a plecat dintre noi la doar 42 ani un om care a iubit fotbalul și Steaua, un om a cărui voce ne va lipsi enorm și a cărui pasiune pentru sport va fi greu de egalat.



Am avut privilegiul de a colabora la Fotbal European 4 ani. 4 ani de emisiuni de care îmi voi aminti cu drag.



Rămas bun, Bogdan Socol, Dumnezeu să te odihnească în pace!", a scris Mihai Stoica pe Facebook.

"Mi se învârte în minte un singur gând. I-am spus de zeci de ori"

Şi jurnalistul Andrei Niculescu, fost coleg cu Bogdan Socol, a transmis un mesaj dureros.

"Mi-e greu să înțeleg, mi-e greu să concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat. Rar mi se întâmplă să nu știu ce sa spun, să nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, nici nu stiu ce s-ar putea zice. Sunt consternat, uluit. Împreună am făcut prima ediție de Fotbal European, împreună am comentat primul Clasico la Digi, prima finală de Champions League, comentasem înainte la Boom, la Telesport, nici nu mai știu câte Clasico am făcut amândoi, cate alte meciuri, sute cred, câte emisiuni. De ceva vreme nu mai făceam și nu mai țineam legătura, că așa e viata asta câteodată, depindem de multe și de mulți. Era născut în aceeași zi cu mama, dar anul trecut nu l-am sunat, tocmai îl pierdusem pe tata și eram cam vraiște.

Că era pasionat de fotbal stiam, o vazusem de atatea ori, avea stilul lui, punea patos în tot ce comenta și facea. Nu știam de pasiunea asta nouă a lui, stiam ca-i plăcea sa înoate, dar nu asa. Mi se învârte în minte un singur gând, ceva ce i-am spus cred de zeci de ori, deja mi se întoarce stomacul pe dos: avea 3 copii!!! 3 copii reușiți. 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor", a scris Andrei Niculescu pe Facebook.

Fanii fotbalului speră să fie doar un fake news

"În vară am urmat cursurile sale de jurnalism sportiv și vreau să vă spun că era un profesionist desăvârșit, pe departe de ce avem acum la tv. A fost un mentor bun și un om prietenos, dedicat. Dumnezeu să-l ierte.. sper totuși să fie un fake news!", a scris un internaut.

