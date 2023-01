A murit Jeff Beck. Legendarul chitarist a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame/video

Muzicianul britanic a ajuns la faimă ca parte a grupului Yardbirds, unde l-a înlocuit pe Eric Clapton, înainte de a forma grupul Jeff Beck cu Rod Stewart, scrie BBC.

Tonul, prezența și, mai ales, volumul lui au redefinit muzica de chitară în anii 1960 și au influențat mișcări precum heavy metal, jazz-rock și chiar punk.

Moartea lui Beck a fost confirmată pe pagina sa oficială de Twitter.

„În numele familiei sale, este cu profundă și profundă tristețe că împărtășim vestea decesului lui Jeff Beck”, se arată în comunicat.

„După ce a contractat brusc meningită bacteriană, el a murit în mod pașnic ieri. Familia lui cere intimitate în timp ce procesează această pierdere tragică”.

După ce a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame pentru a doua oară în 2009, Beck - a spus: „Eu cânt așa cum o fac pentru că asta îmi permite să vin cu cele mai bolnave sunete posibile”.

„Acesta este ideea acum, nu-i așa? Nu-mi pasă de reguli.

De fapt, dacă nu încalc regulile de cel puțin 10 ori în fiecare melodie, atunci nu îmi fac treaba cum trebuie”.

A fost câştigător de opt ori Grammy și câştigător al premiului Ivor Novello pentru contribuţia remarcabilă la muzica britanică.

„Odată cu moartea lui Jeff Beck, am pierdut un om minunat și unul dintre cei mai mari chitariști din lume. Ne va fi atât de dor de el tuturor”, a scris Mick Jagger, pe Twitter.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7