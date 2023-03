A fost descoperit un mozaic roman, vechi de peste 2000 de ani, sub șantierul unui supermarket din Anglia

Arheologii care examinau locul construcției unui supermarket din orașul Olney, Anglia, au dat peste un mozaic roman antic îngropat în pământ.

Deoarece zona din jurul Olney este bogată în artefacte și așezări romane, dezvoltatorii sitului au dorit să execute săpături de recunoaștere înainte de a începe construcția magazinului alimentar pentru a se asigura că nu vor dăuna vreunei posibile descoperiri arheologice.

Au apelat la Oxford Archaeology, echipa care a făcut descoperirea uimitoare. Experții cred că mozaicul făcea parte dintr-o vilă și o baie datând de la ocupația romană a Marii Britanii, între anii 43 și 410 d.Hr.

Potrivit ATI, John Boothroyd, manager senior de proiect la Oxford Archaeology, a declarat: ”„Datorită locației site-ului, anticipam câteva vestigii romane notabile, dar descoperirea acestui mozaic fantastic a depășit cu mult aceste așteptări.”

We can now share a pretty exciting find, just in time for #FindsFriday ...A Roman #mosaic, probably belonging to the Durobrivan group from the East Midlands, that we uncovered during excavations at Olney, Buckinghamshire on behalf of Angle Property 1/3#romanarchaeology pic.twitter.com/NyQ3lnZoZt