20 de lucruri pe care nu le știi despre Fuego. Care a fost cel mai PENIBIL moment din viața sa

Paul Surugiu - Fuego a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA . Iată cele 20 de răspunsuri ale artistului:

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Paul Surugiu - Fuego: Am mai multe episoade haioase! Am spart geamuri la școală, am și fugit de-acasă, am făcut multe boacăne, dar totuși i-am ascultat pe-ai mei, nu le-am făcut multe greutăți și am încercat mereu să fiu corect și bun! Și chiar n-am trăznăi spectaculoase pe care să nu le fi făcut și orice alt copil...

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Paul Surugiu - Fuego: Nu aș schimba nimic din activitatea mea și din alegerile pe care le-am făcut! Totuși, dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș încerca să schimb momentul în care l-am pierdut pe tata! L-aș duce mai din timp la control, i-aș spune mai des că-l iubesc și că ar fi greu fără el! Tatăl meu a murit acum 11 ani, la doar 58 de ani, trist și fulgerător, fără ca măcar și noi să ne dăm seama în primă fază de ce ne-a lovit atunci! Da, aș schimba acele ultime luni și le-aș face diferit, din toate punctele de vedere!

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Paul Surugiu - Fuego: Teama pierderii oamenilor dragi din viața mea. Mi-e frică și de avion și desigur, mai mult sau mai puțin, de moarte și de boală, fiind și puțin ipohondru!

(...)

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil moment din viața ta?

Paul Surugiu - Fuego: Am fugit întotdeauna de penibil și am încercat să mă țin cât mai departe de el. Un moment penibil, jenant, a fost atunci când am căzut sub scenă, acum mulți ani, undeva la Dej. M-am avântat pe scenă, era și furtună și nu am observat că în mijlocul ei era un soi de gol, ca o fosă! Și uite așa, în timpul cântării, efectiv am zburat dedesubt, dar am continuat să cânt și am început să râd, povestindu-le oamenilor ce frumos e acolo, sub scenă! Noroc că nu m-am lovit, dar a fost destul de penibil!

(...)

Vezi întregul interviu spectaculos și neașteptat pe SPECTACOLA.RO