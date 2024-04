Zendaya produce și joacă rolul protagonist într-un film despre lumea tenisului

Cred că de fiecare dată când faci asta, înveţi ceva nou despre tine însuţi. Ai şansa să înveţi de la colegii tăi şi să evoluezi, a spus vedeta de la Hollywood, care anterior a produs Malcolm & Marie, precum şi serialul HBO de succes Euphoria.



Îţi oferă şansa de a primi un loc la masă, ca să te poţi proteja pe tine, pe colegii actori şi membrii comunităţii, a spus Zendaya, în vârstă de 27 de ani, care a participat miercuri la premiera londoneză a filmului.



În Challengers, regizat de Luca Guadagnino, Zendaya o interpretează pe Tashi Duncan, o fostă campioană de tenis care, în urma unei accidentări, devine antrenoarea soţului ei, Art (Mike Faist). Când Patrick (Josh O'Connor), fostul cel mai bun prieten al lui Art şi iubitul lui Tashi din adolescenţă, reapare brusc, după mai mult de un deceniu, problemele din trecutul lor interconectat încep să se strecoare în prezent.

Am vrut să abordez un personaj care pare foarte multidimensional şi are o anumită profunzime, a spus Zendaya.



Cred că există o percepţie sau o idee a ceea ce este ea sau ceea ce încearcă să înfăţişeze lumii, dar cred că sunt multe lucruri care se destramă în interiorul ei.



Pentru a conferi autenticitate poveştii, cei trei actori au explorat lumea tenisului, prilej cu care au creat o legătură strânsă între ei.



Am repetat timp de şase săptămâni, inclusiv antrenamente de tenis şi mers la sală, a spus O'Connor.



Faptul de a fi pe acelaşi teren timp de şase săptămâni înseamnă că eram nevoiţi să stăm împreună. Dar ne-am înţeles bine, am avut noroc, a spus actorul britanic în vârstă de 33 de ani.



Challengers marchează debutul în scenariu pentru lungmetraj al lui Justin Kuritzkes, care, pentru inspiraţie, i-a privit în acţiune pe Serena Williams, Naomi Osaka, Daniil Medvedev şi Rafael Nadal.



Am devenit un fan obsedat de tenis acum câţiva ani. Şi am început să mă gândesc ce aş putea scrie încât să fie la fel de palpitant ca tenisul şi care ar face tenisul şi mai bun? Şi, din punctul meu de vedere, răspunsul la întrebarea ce ar face tenisul mai bun este a şti care este miza pentru fiecare într-o manieră cu adevărat microscopică, a spus el.



Publicul va avea parte de o dramă încărcată de emoţii despre un triunghi amoros, a spus O'Connor.



Este despre complicaţiile relaţiilor, despre iubire, dorinţă şi codependenţă, a spus el.



Challengers va rula în cinematografe din 24 aprilie, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News