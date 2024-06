"Zahărul din murături e nociv pentru slăbire". Ce să faci neapărat dacă vrei să pierzi în greutate. Cori Grămescu: Sunt mai valoroase decât anticipezi

"Câteva lecții despre slăbire, venite de la cei care nu reușesc să slăbească.

De prea multe ori, arătăm în social media acei top performeri, clienți super motivați și organizați care slăbesc rapid sub îndrumarea noastră și fac totul sa pară ușor. Însă cele mai valoroase lecții despre slăbire le-am aflat de la femeile care se chinuie să acționeze, care nu sunt atât de motivate încât să susțină o schimbare. Iată ce am învățat despre slăbire și consider că sunt cam cele mai importante lecții:

1. Renunță la gândirea de tip totul sau nimic, pentru că îți distruge orice șansă de a reuși. Dieta nu e niciodată o colecție perfectă de meniu, sport, mișcare, ci e cel mai des un șir lung de acțiuni de șchiopătare, dar făcute relativ constant în direcția corectă.

2. Dacă e sa prioritizezi ceva, prioritizează dieta și mersul pe jos, cel puțin la început.

3. Somnul și relaxarea conștientă, voluntară sunt mai valoroase decât anticipezi.

4. Începe de la simplu la complex, nu te pierde în detalii gen "zahărul din murături e nociv pentru slăbire". Până la zahărul din murături, ăla din prăjituri e mult mai important .

5. Nu crede tot ce gândești - de cele mai multe ori vocile autosabotarii sunt mult prea familiare .

6. Organizarea și planificarea meselor trebuie să meargă în tandem cu fereala de ispite alimentare și situații-trigger.

7. Caută un partener de proces care să te susțină să adaptezi regulile mari de dieta la contextul tau individual. Progresul arată diferit de la om la om, nu te compara cu alții!", a scris Cori Grămescu pe Facebook.

Greșeala pe care o faci când vrei să slăbești

"Caut pe cineva care să mă motiveze să mă țin de dietă" - sau cum te programezi singură pentru eșec Motivația se bazează pe acțiune. Nu poți fi motivată în absența unui plan de acțiune, pentru că motivația în sine presupune să ai direcția pentru schimbare și dorința de a implementa aceste acțiuni.

Există motivație internă, intrinsecă - fac ceva pentru că îmi place/e valoros/e important pentru MINE. Și există motivație externă, sau extrinsecă - fac ceva pentru a obține validare, rezultate, apreciere. (...)

Cel mai des oamenii care nu reușesc să rămână motivați sunt, în realitate, într-o fază foarte incipientă a procesului de schimbare, când încă nu au constanță și coerență a acțiunilor lor și nici nu conștientizează pe deplin efectul non-acțiunii. În perspectivă tehnică, această fază de schimbare se numește contemplare. Îți dorești rezultatul transformării, nu și procesul în sine.

În slăbire, etapa asta arată cam așa: încep dimineața o dietă, până seara uit ce vreau și revin la obiceiurile uzuale de a mânca ciocolată la TV. Sau îmi fac abonament la sală, mă duc intensiv în primele 2 săptămâni, apoi renunț brusc. Sau am un orar foarte inconstant de mese, în care îmi propun să slăbesc foarte rapid și apoi cedez de foame și mănânc toate "scrântelile", explica Cori Grămescu, în urmă cu ceva timp, pe Facebook.

