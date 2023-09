Yalanci Tavuk Göğsü, prăjitura turcească pe care nu o poți refuza. Iată rețeta

Ingrediente

200 g unt

1 pahar făină (nu foarte plin, cam de un deget lipsă)

1 pahar zahăr

1 lingură zahăr vanilat

1 l de lapte dulce

aprox.160 g biscuiţi

Sosul de ciocolată:

1 pahar de apă (200 ml)

1 lingură cacao

2 linguri amidon

3 linguri de zahăr

100 g ciocolată

nucă de cocos pentru decor

Cum se prepară

"Într-o oală încăpătoare am pus la topit untul. Peste unt am adăugat făina şi am amestecat aşa cam 2-3 minute pe foc mic. Am adăugat treptat laptele amestecând energic pentru a desface făina. Peste lapte am adăugat zahărul şi am lăsat crema pe foc amestecând continuu până s-a îngroşat. Am luat-o de pe foc şi am adăugat un praf de sare şi zahărul vanilat. Am lăsat-o să se răcorească aproximativ 5 minute, amestecând din când în când în ea.

Am pus crema într-un bol mai mare şi am mixat-o la viteză mare 4-5 minute. Într-un vas dreptunghiular de yena am pus primul strat de biscuiţi. Am adăugat 1/2 din cremă, alt strat de biscuiţi, restul de cremă şi ultimul strat de biscuiţi.

Între timp, am pregătit sosul de ciocolată. Am amestecat zahărul cu amidonul şi cacaua, apoi am turnat treptat laptele şi apă şi am pus amestecul pe foc, amestecând continuu până a prins consistență.

Am luat de pe foc, am adăugat ciocolata ruptă bucăţele şi am amestecat uşor până s-a topit. Am turnat sosul de ciocolată peste desert, am presărat fulgi de cocos şi am dat la rece peste noapte", povestește o gospodină pe bucataras.ro.

