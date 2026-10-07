Vladimir Putin împlinește astăzi 74 de ani. Cum își sărbătorește ziua de naștere. Kim Jong Un: Cel mai drag prieten

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin împlinește marți, 7 octombrie, vârsta de 74 de ani.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, născut la 7 octombrie 1952, împlinește astăzi 74 de ani. Putin, fost ofițer de informații rus, este președintele Rusiei din 2012, după ce anterior a mai deținut această funcție între 2000 și 2008. A fost și prim-ministru al Rusiei între 1999 și 2000 și din nou între 2008 și 2012, fiind liderul rus sau sovietic cu cea mai lungă perioadă de conducere după Iosif Stalin.

Vladimir Putin este considerat un dictator de către marea majoritate a politologilor, liderilor occidentali și instituțiilor internaționale. De-a lungul timpului, a îngrădit numeroase libertăți ale populației din Rusia. Regimul său a evoluat de la o democrație fragilă la un regim autoritar de tip personalist și, în ultimii ani, către o dictatură totală. Rușilor le este încălcat frecvent dreptul la liberă exprimare, iar Putin este suspectat că și-a îndepărtat numeroși opozanți politici otrăvindu-i sau condamnându-i la ani grei de pușcărie.

Cum își sărbătorește Vladimir Putin ziua de naștere

După cum a anunțat Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, într-o conferință de presă care a avut loc ieri, Vladimir Putin își va petrece cea de-a 74-a aniversare muncind, scrie mvestnik.ru.

Astăzi, 7 octombrie, Putin are programate o serie de convorbiri telefonice internaționale și mai multe întâlniri de lucru.

Dictatorul Kim Jong Un, primul lider care l-a felicitat pe Putin de ziua lui

Dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, a fost primul șef de stat străin care l-a felicitat pe Vladimir Putin la împlinirea a 74 de ani. Potrivit The Moscow Times, el i-a urat dictatorului rus "victorie și glorie" în "războiul sfânt", referindu-se cel mai probabil la războiul din Ucraina.

"Cel mai drag al meu prieten, tovarășe Vladimir Putin, vă rog să acceptați cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere memorabile", se arată în telegrama publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

Kim Jong-un a susținut că, în ultimii 20 de ani, sub "conducerea remarcabilă și capabilă" a lui Putin, Rusia și-a consolidat statutul de putere și a demonstrat lumii poziția sa de "țară puternică și prosperă". El a declarat că Putin se bucură de "marea încredere și sprijinul poporului rus" și că Rusia "va câștiga cu siguranță războiul sfânt just" și va apăra "suveranitatea, interesele de securitate și integritatea teritorială a țării". Liderul nord-coreean a reiterat "parteneriatul strategic cuprinzător" cu Rusia și a promis că acesta se va "extinde continuu".

Doi dictatori, o prietenie

De la invadarea Ucrainei, Rusia și-a intensificat cooperarea cu Coreea de Nord. Potrivit serviciilor secrete militare sud-coreene, Phenianul a furnizat armatei ruse peste 12 milioane de cartușe de artilerie și rachete balistice și a trimis aproximativ 13.000 de soldați în regiunea Kursk, dintre care aproximativ 2.300 au fost uciși. Potrivit Bloomberg Economics, Coreea de Nord a obținut 14,02 miliarde de dolari în ajutor militar pentru Rusia din 2022, inclusiv 849 de milioane de dolari din "exportul" de soldați.

Între timp, cooperarea dintre Moscova și Phenian continuă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Coreea de Nord intenționează să desfășoare un contingent de soldați în Rusia, între 30.000 și 50.000. Înainte de aceasta, serviciile de informații ucrainene au raportat planurile Coreei de Nord de a trimite o unitate de rachete - șase lansatoare și aproximativ 120 de rachete - în regiunea Voronej. Kievul a susținut, de asemenea, că Coreea de Nord a transferat 40 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune KN-23 și KN-24 în Rusia în 2026. Zelenski a declarat la sfârșitul lunii iulie că acestea erau deja folosite în atacuri împotriva Ucrainei.