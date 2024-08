Vitamina lipsă din organismul românilor. Dr. Marius Văduvă: Nu am găsit până acum mai mult de un român la 1000 de persoane care o are

Onco-nutriționistul Marius Văduva spune că vitamina C pur și simplu ”dispare” în momentul în care mâncăm fructe și legume care conțin nitrați în exces. Astfel, se pare că românii duc lipsă de această vitamină, medicul explicând că foarte puțini au în organism suficientă vitamina C.

”Eu nu am găsit până acum mai mult de un român la 1000 de persoane care are vitamina C în organism suficientă. Este cel mai important antioxidant, pe lângă glutation, pentru corpul uman.

Vitamina C dispare prima când avem nitrați în legume și fructe. Și cum antioxidanții sunt mâncați de acești nitrați, noi nu mai avem vitamina C în corp. Este mai rău decât la vitamina D, pentru că acolo lumea se mai îngrijește, dar aceasta chiar lipsește”, a explicat onco-nutriționistul în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN,

Dr. Marius Văduvă: Pentru imunitate aș recomanda binecunoscuta vitamina D

Totodată, medicul a explicat că la fel de important pentru organism este și zincul, dar și vitamina D, foarte importantă pentru imunitate.

”Cel mai important lucru din corp, și cred că doar unul din 100 de oameni, în cel mai bun caz, ar avea cât de cât, este zincul. Pentru imunitate aș recomanda binecunoscuta vitamina D, și aș spune oricărei persoane de peste 16-18 ani să ia 5000 UI pe zi de vitamina D. Dar pe lângă asta, aceste persoane adulte ar trebui să ia 50 mg de zinc permanent. Vitamina D, zincul și măcar 1 gram, 1.5 grame zilnic de vitamina C. (...) Acestea trei îți asigură o reparare, pentru că nu este o supraimunitate, doar un deficit pe care începi să îl completezi”, a explicat Marius Văduva.

Alimentele care conțin vitamina C

Vitamina C (acidul ascorbic) se găsește în numeroase alimente, în special în fructe și legume.

Fructe bogate în vitamina C sunt: portocalele, lămâile, grapefruitul, mandarinele, căpșunile, afinele, zmeura, coacăze negre, kiwi, papaya, mango, ananas, guava, pepene galben. Legume bogate în vitamina C: ardei roșii și verzi, broccoli, varză de bruxelles, conopidă, spanac, varză kale, roșii, cartofi (în special cei noi), mazăre.

De asemenea, sucul de fructe (în special cel proaspăt stors) poate fi o sursă bună de vitamina C. Consumul acestor alimente proaspete și în stare crudă asigură absorbția optimă a vitaminei.

Vitamina C protejează celulele împotriva stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi, care pot duce la deteriorarea celulară și la îmbătrânire prematură. Astfel, ajută la prevenirea bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă și cancerul. În plus, datorită rolului său în producția de colagen, vitamina C poate ajuta la menținerea unei pielii sănătoase, ferme și elastice, contribuind totodată la reducerea ridurilor și la protecția împotriva daunelor cauzate de expunerea la soare. Totodată, aceasta contribuie la întărirea sistemului imunitar, ajutând corpul să lupte împotriva infecțiilor, bacteriilor și virusurilor. Vitamina C stimulează producția și funcționarea leucocitelor (globule albe), care sunt esențiale pentru răspunsul imunitar. Precizăm că deficiența severă de vitamina C poate duce la scorbut, o boală caracterizată prin slăbiciune, anemie, sângerări ale gingiilor și probleme articulare.

