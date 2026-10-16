Victor Ponta numără zilele până la plecarea Oanei Țoiu de la MAE: „AMR 3. Cea mai mare rușine și catastrofă pentru diplomația României va lua sfârșit”

Foto: Agerpres / Victor Ponta, deputat și fost premier al României

Victor Ponta salută plecarea USR de la guvernare. Fostul premier numără zilele rămase până când ”cea mai mare rușine și catastrofă pentru diplomația României va lua sfârșit”, referindu-se la mandatul Oanei Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Victor Ponta speră că, într-un timp foarte scurt, la conducerea MAE să vină un ”ministru care înțelege ce înseamnă politica externă, importanța MAE și interesele României”.

România a avut parte de „cea mai mare rușine” prin numirea Oanei Țoiu la vârful Ministerului Afacerilor Externe, susține Victor Ponta.

Victor Ponta: „Diplomația românească va reveni acolo unde îi este locul!”

„AMR 3 – În câteva zile, cea mai mare rușine și catastrofă pentru diplomația României va lua sfârșit. Să sperăm că, foarte rapid, sub conducerea unui ministru care înțelege ce înseamnă politica externă, importanța MAE și interesele României, diplomația românească va reveni acolo unde îi este locul!”, a scris Victor Ponta, pe contul său de Facebook.

Gafele Oanei Țoiu

Amintim că printre cele mai importante episoade care au alimentat criticile la adresa Oanei Țoiu se află gestionarea cazului Irinei Ponta. Adolescenta ar fi fost exclusă intenționat dintr-un zbor de repatriere din Orientul Mijlociu, în timp ce ministra a negat orice intervenție personală. Cazul a generat controverse publice și demersuri pentru clarificarea responsabilităților. În final, Oana Țoiu a recunoscut existența unei „erori regretabile”, menționând că a existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale

De asemenea, Oana Țoiu a făcut gave privind comunicarea publică.

În februarie 2026, formularea „nu avem nimic nou de spus”, rostită de Oana Țoiu, la Chatham House, a fost criticată în spațiul public. MAE a susținut că secvența a fost scoasă din context, ministra explicând că mesajul său era despre reafirmarea solidarității internaționale.

În octombrie 2026, Senatul a adoptat o declarație critică la adresa demersurilor asociate participării României la discuții privind extinderea votului cu majoritate calificată în anumite domenii de politică externă. Oana Țoiu a respins acuzațiile și a zis că acestea sunt false.

O altă gafă pe care o amintim este următoarea: Într-o intervenție publică, Oana Țoiu a pronunțat numele lui Volodimir Zelenski ca „Vladimir Zelenski”.

O altă controversă s-a iscat după discursul susținut în fața unei săli aproape goale la Chicago, la un eveniment dedicat comunității românești. Sunt doar câteva episoade considerate gafe ale mandatului Oanei Țoiu la MAE.

Luca Niculescu a depus, joi, la Parlament programul de guvernare, dar şi lista de miniştri.



Lista miniștrilor propuși, dintre care 11 de la PSD și 6 independenți



Lista este următoarea:

Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)

Ministrul Afacerilor Externe: Sebastian - Dănuț Neculăescu (Independent)

Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul Apărării Naționale: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel - Bogdan Dumitru (Independent)

Ministrul Energiei: Dumitru Chisăliță (Independent)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia-Elena Intotero (PSD)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre Florin Manole (PSD)

Ministrul Sănătății: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

Ministrul Educației și Cercetării: Valentin - Sorin Costreie (Independent)

Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin - Gabriel Ionescu (PSD)

Ministrul Culturii: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (Independent).

Luni, 19 octombrie, încep audierile miniştrilor în comisiile de specialitate. Acestea vor continua şi marţi dimineaţă, iar marţi, la ora 14:00, este programat plenul reunit al Parlamentului şi votul pentru Guvern.

PSD a ales să intre în Guvern, UDMR a anunţat că va vota Guvernul Niculescu. Alte grupuri parlamentare mai mici vor face acelaşi lucru.

USR va lua o decizie finală vineri, 16 octombrie, însă toate indiciile duc spre un refuz al votului. AUR ia în calcul să îşi scoată parlamentarii din sală la momentul votului.



Mesajul lui Luca Niculescu, după depunerea listei de miniștri



"Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli.

Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă.

În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

– rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

– adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

– sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

– relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

– consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare", a scris Luca Niculescu pe contul său de Facebook.