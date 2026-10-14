Un utilaj chinezesc a rămas blocat la granița cu România. Nivelul scăzut al Dunării încurcă planul pentru metroul de la Belgrad

Dunărea/ Apele Române Olt

Un utilaj de forare a tunelurilor, ce urma să fie folosit pentru metroul din Belgrad, este blocat la granița României din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Un utilaj pentru forarea tunelurilor destinat metroului din Belgrad, fabricat în China, este blocat la graniţa României din cauza nivelului scăzut al Dunării, a semnalat miercuri ministrul interimar de finanţe al Serbiei, Sinisa Mali, citat de Tanjug.

Utilajul (denumit familiar "cârtiţă" - n. red.) urmează să fie pornit la prima staţie de metrou din capitala sârbă, Makisko polje; Mali a vizitat situl şi a declarat că speră ca lucrările de construcţie a liniei să se încheie până la sfârşitul lui 2029. Ulterior vor fi necesare 6-8 luni pentru inspecţii şi teste.

"TBM (tunnel-boring machine - maşină de forat tuneluri) este un utilaj miraculos; cântăreşte 1800 de tone şi are peste 100 de metri lungime şi un diametru de aproape 10 metri", a menţionat ministrul.

Construcţia celei de-a doua linii de metrou din Belgrad ar putea începe în 2028

Lucrările au început şi la staţia de lângă podul Pancevo din cartierul Karaburma, unde va fi amplasată printr-un puţ a doua TBM.

După instalare, cele două "cârtiţe" vor porni către Târgul din Belgrad, unde urmează să se întâlnească după ce vor săpa continuu, avansând circa zece metri pe zi.

Potrivit lui Mali, construcţia celei de-a doua linii de metrou din Belgrad ar putea începe în 2028, iar toate liniile - cu o lungime totală de circa 70 de km - ar urma să fie gata în următorul deceniu.

Prima linie va face legătura între cartierele Zeleznik şi Mirijevo, iar a doua între Mirijevo şi Bezaninjska kosa. A treia linie va avea traseul între Bezanijska kosa şi Trosarina, conform Agerpres.

Dunărea, la doar trei centimetri de pragul critic. Situație fără precedent la Cernavodă

Nivelul Dunării la Cernavodă a ajuns la -259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste limita operațională de -262 de centimetri relevantă pentru pomparea apei de răcire a centralei nucleare. Debitele fluviului la intrarea în România au coborât sub 1.200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile au decis suplimentarea temporară a aportului de apă pentru a limita scăderea nivelului.

Situația hidrologică de la Cernavodă a devenit critică, pe fondul debitelor extrem de scăzute ale Dunării. Pentru perioada 10-18 octombrie 2026, a fost dispusă suplimentarea cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale „Apele Române”.

În același timp, debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut sub 1.200 de metri cubi pe secundă. Nivelurile reduse ale fluviului pun presiune asupra condițiilor hidrologice necesare funcționării centralei nucleare de la Cernavodă, unul dintre obiectivele strategice ale sistemului energetic național.

Pentru a limita scăderea nivelului apei, autoritățile au decis eliberarea unor cantități suplimentare din acumulările de apă disponibile. Pe lângă acumularea Iezer, intervențiile includ evacuări controlate de apă din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș.

Se va interveni cu volume suplimentare de apă în perioada 10-18 octombrie

Manevrele sunt programate în funcție de volumele de apă disponibile, de timpul necesar pentru ca acestea să ajungă în Dunăre și de evoluția estimată a debitelor. Scopul este limitarea scăderii nivelului fluviului în sectorul Cernavodă.

Suplimentarea cu 20 de metri cubi pe secundă din acumularea Iezer este prevăzută pentru intervalul 10-18 octombrie, însă eficiența intervențiilor depinde de condițiile hidrologice și de evoluția debitelor în perioada următoare.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională „Apele Române”, măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După evacuările planificate, în lac ar urma să rămână disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane de metri cubi. Cantitățile evacuate vor fi ajustate în funcție de nivelurile înregistrate și de condițiile de exploatare.

Deciziile sunt luate în cadrul măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite de la sfârșitul lunii iulie

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă nu mai produce energie electrică prin cele două reactoare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost oprită pe 13 august 2026, potrivit informațiilor publicate de Nuclearelectrica și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. La 8 octombrie, autoritățile anunțau că ambele reactoare vor rămâne oprite cel puțin până la 15 octombrie, fără să poată indica o dată sigură pentru repornire. Oprirea preventivă are ca scop menținerea securității nucleare în condițiile debitului redus al Dunării.