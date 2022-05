Un nou trend printre mirese: Rochiile negre. Rochiile albe sunt văzute ca un simbol al patriarhatului

„Nu am fost surprinsă să citesc despre tendința mireselor care poartă rochii de mireasă negre. La urma urmei, purtasem și eu una neagră, în valoare de 200 de dolari, până la podea, la propria mea ceremonie din 1996. Asta a fost cu un an înainte ca Sarah Jessica Parker din „Sex and the City” să-și îmbrace faimoasa o rochie de bal cu pietre din onix, la New York, la nunta cu Matthew Broderick.

Întrucât nunțile s-au întors în forță după ce criza coronavirusului care a forțat anularea evenimentelor în interior, miresele își fac propriile reguli. Și printre cele mai importante trenduri se numără „rochia neagră”.

„Este cea mai tare tendință a noastră”, a spus Laura McKeever, șefa de relații publice din Pennsylvania a retailerului David’s Bridal, cel mai mare lanț american de rochii de mireasă, cu 300 de magazine în toată țara.

„Recent, am primit aproximativ 15 apeluri pentru rochii negre”, a spus Maria Valentina Talamo, care lucrează la Pronovias.

„Trendul a început în 2020”, și-a amintit ea.

„Atât de multe mirese au fost nevoite să amâne totul în timpul pandemiei... acum vor să încalce tradițiile, să iasă în evidență, să fie unice și să facă o declarație.”

În calitate de scriitoare independentă, în vârstă de 35 de ani, care își plătea facturile din banii de predat, nu aveam fonduri de irosit pentru o îmbrăcăminte albă pe care aș fi putut să o folosesc o singură dată. Nuanța mai închisă era mai puțin probabil să se păteze și, de asemenea, să se subțieze. Am interzis cuvântul „supunere” din jurămintele noastre și am respins rochia albă care a împins noțiunile arhaice de inocență feminină.

Rochia albă de mătase și dantelă a Reginei Victoria pentru nunta ei din 1840 cu Prințul Albert a fost cea care a pus pe hartă rochiile lăptoase pentru miresele din SUA, a scris Rebecca Mead în articolul ei din 2003 din New Yorker „You’re Getting Married: The Wal-Martization of the Bridal Business."

Conform lui Marlise Schoeny, curator de la Universitatea de Stat din Ohio, în lucrarea „De ce miresele poartă alb?”: „o nuntă tradițională mare cu mireasa îmbrăcată într-o rochie de mireasă albă, în stil de prințesă, a devenit un simbol al visului american. Din Al Doilea Război Mondial, până la sfârșitul secolului al XX-lea, rochia albă a simbolizat prosperitatea, virginitatea și un angajament de viață față de o singură persoană. Pentru majoritatea oamenilor de astăzi, aceste semnificații au dispărut.”

