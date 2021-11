Un milion de fani vor să cumpere FCSB de la Becali. Suma infimă pe care trebuie să o dea fiecare

Gigi Becali vrea să controleze tot la FCSB, astfel că l-a șicanat pe antrenorul Edi Iordănescu până a renunțat, apoi l-a adus în locul său pe Toni Petrea. Liderul suporterilor echipei, Gheorghe Mustață, nu mai tolerează atitudinea patronului și spune că vrea să îl convingă pe acesta să scoată clubul la vânzare.

Suma propusă de Gheorghe Mustață este de 10 milioane de euro, care poate fi acoperită de un milion de fani care ar urma să doneze câte 10 euro fiecare.

„Vă spun în premieră! Noi am discutat azi cu cineva. Toată societatea, cu toți jucătorii, să pună pixul, să ceară 10 milioane de euro. Noi, la câți suntem, dacă venim cu 10 euro pe an, faceți socoteala câți suntem, dacă venim cu 10 euro un million de suporteri, o luăm! Și am discutat cu cineva. Are curaj să facă asta?! Într-o lună luăm societatea cu totul”, a declarat Gheorghe Mustață în cadrul ProSport Live.

Fanii au vandalizat o proprietate a lui Becali

Secția 1 Poliție a fost sesizată, luni, prin apel 112, de către un agent de pază, că persoane necunoscute au scris cu vopsea, vandalizând gardul unui imobil din sectorul 1, pe care acesta îl avea în pază.

Imobilul în discuție este Palatul lui George Becali, patronul FCSB, potrivit Mediafax.

Polițiștii Secției 1 Poliție au constatat că aspectele sesizate de agentul de pază se confirmă și au fost declanșate cercetări pentru distrugere și amenințare.

Ultrașii de la FCSB au mâzgălit zidurile Palatului lui George Becali și pe cele ale bazei de pregătire, nemulțumiți de plecarea antrenorului Edi Iordănescu. Ei au scris cu vopsea mesaje cu caracter obscen și amenințătoare la adresa vieții patronului FCSB.

Edi Iordănescu s-a despărţit de FCSB după mai multe declaraţii ale lui Becali

Deranjat de criticile primite în ultima perioadă din partea conducerii echipei, Edi Iordănescu s-a despărțit duminică de FCSB, deși echipa traversa un moment bun, având 7 victorii și un egal în Liga 1. Prin urmare, Iordănescu și Becali au ajuns la un acord pentru rezilierea de comun acord a contractului. Conducerea clubului de fotbal FCSB a anunțat, duminică după-amiază, despărțirea oficială de tehnicianul Edward Iordănescu.