Trump nu își dorește un acord cu Iranul, în timp ce SUA s-ar pregăti pentru un "bombardament masiv"

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu își mai dorește un acord cu Iranul, în urma informațiilor conform cărora armata americană se pregătește pentru posibile lovituri împotriva acestei țări, cel mai probabil înaintea alegerilor parlamentare parțiale.

"Cred că acordul nu este chiar ceva ce îmi doresc să fac, dar ei sunt dispuși să ne ofere orice pentru a ne opri”, a spus Trump, la un miting de campanie alături de candidații republicani în San Antonio, potrivit cnbc.com. Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, a lucrat la acest acord și "se descurcă foarte bine", a adăugat Trump.

Posibila reluare a unor operațiuni militare americane

Președintele SUA și echipa sa de securitate națională au discutat despre posibila reluare a unor operațiuni militare americane pe scară largă în următoarele săptămâni, a raportat miercuri NBC News, citând un oficial american și o altă persoană care are cunoștință despre aceste discuții.

Potrivot Axios, o eventuală reluare a conflictului armat ar putea include "bombardamente masive" asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor nucleare iraniene, adăugând că o agresiune militară ar putea influența rezultatul viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului.

"Mă gândesc la o interdicție a exportului de motorină"

Rata de aprobare a președintelui american Donald Trump a scăzut la un minim istoric, pe fondul îngrijorărilor legate de costurile ridicate ale vieții, alimentate de creșterea bruscă a prețurilor la benzină și motorină.

"Mă gândesc la o interdicție a exportului de motorină, dar se pare că aceasta ar avea un impact negativ asupra benzinei", a spus Trump.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că cea mai mare problemă pentru Washington a fost că nimeni nu știa cine conduce Iranul în timpul negocierilor pentru încheierea conflictului. Oficialii iranieni au respins aceste afirmații, spunând că "problema este, de fapt, invers".

"Normalizarea nu mai trebuie să aștepte un acord"

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a indicat „pozițiile contradictorii și mesajele mixte ale oficialilor americani”.

Prețurile țițeiului au rămas la un nivel ridicat, chiar dacă exporturile din Orientul Mijlociu au revenit aproape la nivelurile de dinainte de război, potrivit Kpler. Volumele combinate de țiței care ies din Golf, excluzând Iranul, plus volumele din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, s-au situat în jurul nivelurilor de dinaintea conflictului, adică aproximativ 18,5 milioane de barili pe zi.

"Normalizarea nu mai trebuie să aștepte un acord”, a declarat Matt Wright, analist principal de transport maritim la Kpler, prognozând o „normalizare mai lentă și inegală” în condițiile unui conflict continuu, traficul urmând să își revină mai degrabă prin adaptare operațională decât prin așteptarea unui declanșator diplomatic.