Salarii minime adecvate în țările UE. Eugen Tomac (PMP): Ne-am putea aștepta la creșteri ale salariului minim de 20-25%

Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul PMP Eugen Tomac a vorbit despre creșterea salariilor minime la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acestea să țină cont de puterea de cumpărare, costul vieții sau rata creșterii salariale.

„Suntem cu un pas mai aproape de intrarea în vigoare a Directivei privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, din care fac parte, a dat aviz favorabil acordului obținut luna trecută între instituțiile europene.

În septembrie, vom aproba acest acord în plenul Parlamentului European și, după acest vot, statele membre nu vor mai avea nicio scuză pentru a nu-și proteja cetățenii de sărăcia în muncă. Este un proces greu, cu foarte mulți pași și pe care l-am urmărit de la bun început, însă așa funcționează lucrurile când vorbim de schimbarea vieților a 450 de milioane de cetățeni.

Directiva stabilește standarde de decență ce vor trebui luate în considerare la stabilirea salariului minim, cum ar fi puterea de cumpărare, costul vieții sau rata creșterii salariilor. De asemenea, stabilește valori orientative, precum 60% din salariul median și 50% din salariul mediu la nivel de țară. Potrivit acestor valori orientative, ne-am putea aștepta la creșteri ale salariului minim de 20-25%.

În plus, rolul negocierilor colective în protecția angajaților este evidențiat. Astfel, statele care au un procent mai mic de 80% al acoperirii forței de muncă prin contracte colective vor trebui să conceapă un plan de acțiune în vederea creșterii treptate a acestui procent.

În aceste momente grele, o reglementare a salariilor minime la nivel european este absolut necesară. Cetățenii români care muncesc nu trebuie să se mai confrunte cu sărăcia!“, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Salariul minim ar putea să fie majorat cu 300 de lei. Dennis Radtke, europarlamentar german: Este un pas mare

Salariul minim din România ar putea crește dacă se va implementa directiva privind salariul minim european. Noua legislație va obliga statele membre în care mai puțin de 80 % din forța de muncă este protejată printr-un acord colectiv, să creeze un plan de acțiune pentru creșterea acestei protecții.

"Este un drum lung de străbătut pentru România, dar și pentru Germania"

"Cred că este un pas mare pentru Uniunea Europeană și un pas mare pentru a avea o Europă mai socială. Poate ar trebui să vă spun ce nu se întâmplă acum - au fost multe zvonuri, multe discuții emoționale, în legătură cu această problemă a salariului minim. Am fost adesea întrebat dacă vom avea același salariu minim în România ca în Franța sau în Germania. Desigur, nu este cazul să fie așa, pentru că Uniunea Europeană nu are competența de a face asta și, desigur, nu are sens să avem un salariu minim unic pentru toate țările europene.

Dar ceea ce se întâmplă, și vreau să spun asta, este partea grea a acestei directive și anume felul în care putem să întărim contribuția colectivă. În multe state membre, nu doar în România, de pildă, ci și în țara mea, în Germania, avem o scădere a contribuției colective în ultimii ani și convingerea mea personală este că trebuie să stabilim ce este corect și adecvat din perspectiva plății pentru un angajat.

Aceasta se poate stabili prin contractul de muncă dintre sindicate și asociațiile angajatorilor. Noi lucrăm acum la contractele colective de muncă, avem un scop comun pentru toate țările membre ale Uniunii Europene ca acestea să aibă o acoperire de 80% în contractul colectiv de muncă. Deci, este un drum lung de străbătut pentru România, dar și pentru Germania, unde avem o acoperire de 50% pentru angajați prin contractul colectiv de muncă", a declarat Dennis Radtke, europarlamentar german, în emisiunea Be EU de la Antena 3.

"Ne-am putea aștepta la o creștere de aproximativ 20-25% a salariilor minime"

"UE dorește să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață ale cetățenilor. Salariile echitabile, care asigură un nivel de trai decent, reprezintă unul dintre principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Pentru a realiza acest lucru, UE intenționează să stabilească mai degrabă un cadru pentru salarii minime adecvate în Europa decât un salariu minim european comun. Această directivă privind salariul minim nu își propune să aplice o soluție universală. Dimpotrivă, ține seama de tradiții și de puncte de plecare diferite și consolidează rolul partenerilor sociali și al negocierii colective.” arată Consiliul European (citește continuarea AICI).

