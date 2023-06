TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Două festivaluri, expoziții, povești și patrimoniu, petreceri. O lectură publică la care sunt așteptați sute de cititori, rock în curtea Cazarmei U sau curse trăsnite pe Bega.



Cel mai important eveniment din lumea teatrului românesc, precedat de trei seri speciale, inclusiv într-un spațiu deschis în premieră publicului. Lansări de carte, explorări sonore ale malului Begăi și un festival de folclor cu invitați de renume. Și nu uitați de deschiderea Muzeului Apei, la fosta uzină din Urseni.



Aveți de unde alege, în funcție de preferințe. S-ar putea să vă fie greu să vă hotărâți unde mergeți mai întâi, fiindcă sunt multe lucruri faine care se întâmplă la aceeași oră.



Timișoara e vie și se bucură de ce i se întâmplă. Depinde numai de voi dacă vreți să vă alăturați sărbătorii. Important e, așa cum spunem în fiecare săptămână, să nu stați în casă.

Gala Premiilor UNITER, după șase ani, din nou la Timișoara

12 iunie, ora 19

Teatrul Național Timișoara, str. Mărășești 2

Fabrica de Decoruri a Teatrului Național din Timișoara devine, în premieră, spațiu de spectacol. Se întâmplă cu ocazia Galei Premiilor UNITER, care revine, după șase ani, la Timișoara. Gala va avea loc la Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu” luni, 12 iunie, de la ora 20. Ea va fi precedată de câteva zile pline pentru iubitorii de teatru. Vor fi prezentate, în perioada 7-10 iunie, trei dintre cele mai bine cotate spectacole de teatru ale anului 2022, nominalizate la premiile UNITER. Reprezentațiile vor fi urmate de sesiuni QA cu spectatorii.



În premieră, publicul va putea intra în Fabrica de Decoruri a Teatrului Național, aflată în Parcul Industrial Freidorf, care va fi deschisă ca spațiu de spectacol.



Program



7 iunie, orele 18 și 21, Sala 2



„Oedip Rege”, de Sofocle, regia Declan Donnellan, scenografia Nick Ormerod, producător Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova



8 iunie, ora 19 & 9 iunie, ora 16, Fabrica de Decoruri



„Antonin Artaud. Familia Genci”, după Shelley și Stendhal, regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, producător Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași



9 iunie & 10 iunie, ora 19, Sala 2



„Seaside Stories”, de Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija, regia, scenariul, universul sonor Radu Afrim, scenografia Theodor Cristian Niculae, producător Teatrul de Stat Constanța

launmomentdat în parc: muzică, viniluri, artiști

9 - 11 iunie, orele 11 - 23

Parcul Regina Maria

launmomentdat în parc a ajuns, în acest an, la ediția a șasea. Festivalul va reuni artiști din Japonia, Cuba, Mexic, Maroc, Italia, Spania, Elveția, Marea Britanie, Olanda, Franța, Serbia și România.



În Parcul Regina Maria vor fi de văzut spectacole de teatru clasic, teatru non-verbal, one man show-uri, teatru-dans, spectacole de copii, teatru studențesc și teatru de amatori. Tot aici, sâmbătă și duminică, de la ora 21,30, vor putea fi văzute filmele franțuzești „Les Magnétiques” și „Presque”.



Festivalul găzduiește un Pop Up Fair și un târg de viniluri, deschise de vineri până duminică, între orele 12 și 20. La Pop Up Fair veți găsi bijuterii și obiecte de design unicat, îmbrăcăminte și accesorii creative. Intrarea la festival este liberă.

Embargo Fest: Remember the 90's

Dacă vă era dor de o petrecere ca-n anii '90, la finele acestei săptămâni pașii trebuie să vă poarte neapărat către Muzeul Satului Bănățean. Embargo Fest, ediția 2023, îl are ca invitat special pe Dr. Motte (DE), fondatorul celui mai mare festival de trance din lume - Love Parade Berlin. Dr. Motte susține înscrierea culturii techno în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO și organizează evenimentele Rave the Planet.



Șuie Paparude, cea mai cunoscută trupă de muzică electronică din Romania, va urca pe scena principală a festivalului, alături de artiști precum R.O.A., Canaf, Țapinarii, Woodstock Barbies (HU), Zbogom Brus Li (SRB) sau The Midnight Vortex (UK). Line-up-ul este completat de trupe și DJ-i locali.



Va fi și teatru, vor fi și alte surprize și, ca de fiecare dată la Embargo Fest, nu vor fi uitate tradițiile minorităților din Banat.

Revista Heritage of Timișoara, la numărul al treilea

Ziua Mondială Art Nouveau este dedicată unuia dintre cele mai relevante ansambluri ale arhitecturii Secession din Timișoara. Revista Heritage of Timișoara, ajunsă la numărul al treilea, are în centru Piața Victoriei. În cele 104 pagini ale revistei, care are în premieră o ediție bilingvă, româno-engleză, sunt prezentate istoria și povestea fiecărei clădiri, însoțite de fotografii actuale și de epocă. Veți putea afla cum a apărut ceea ce numim astăzi Piața Victoriei, dar și cum ar fi putut să afle, dacă altele erau vremurile.



Revista Heritage of Timișoara, numărul 3, va fi lansată la Librăria Cărturești Victoriei. Pe 10 iunie, de la ora 17 sunt programate serie de scurte prezentări dedicate stilului Secession, susținute de prof. univ. dr. Ileana Pintilie, dr. arh. Mihai Opriș și Mihai-Claudiu Moldovan. De la ora 18 vă veți putea întâlni cu echipa proiectului.

