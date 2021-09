Theo Rose, pozitivă la COVID-19 pentru a doua oară în nici un an: Mă bucur că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni

Theo Rose a anunțat că are coronavirus.

"Oameni buni,



Zilele trecute nu m-am simțit prea bine. Am simțit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta.

Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare PCR non-stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv.

Va aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât și pentru trupa mea să le putem onora.

Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată.

Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cant și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!", a scris Theo Rose pe pagina sa de Instagram, alături de fotografiile cu testul.

Mesaje de susținere pentru Theo Rose

- "Am crezut că ești gravidă. Să te faci bine!"

- "Sănătate multă"

- "Mamăăă, sper să ai cea mai ușoara formă"

- "Și eu care am crezut că ești gravidă! Ia uite, mă, ce mă speriasem și când, ce să vezi, COVID-19! O nimica toată!"

- "Adică ai o gripă sezonieră catalogată drept carcalac!"

”Cel mai greu moment din viața mea încă nu s-a terminat, trec printr-o perioadă cu stări de anxietate și atacuri de panică, mă confrunt cu asta, fac terapie, încerc să mă împac cu ele, să facem pace și să accept că e o problemă cu care se confruntă mulți dintre oameni și că nu e absolut nimic anormal, că trebuie rezolvate problemele de la bază. Baza își are tot timpul locul în copilărie, știm cu toții. Evident, lucrez la asta. E o perioadă grea, pentru că nu suntem obișnuiți cu astfel de probleme. Când te doare capul, știi că te doare capul, iei o pastilă și a trecut. Când ai anxietate, nu prea știi ce să faci, în momentele alea nu prea există soluții” a spus Theo Rose, pentru DCNews și Spectacola.