Taxă prelungită pentru turiștii care vizitează Veneția. Câte zile în plus vor trebui să plătească. Cine e scutit de taxa de intrare

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Turiștii care vor să viziteze Veneția vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar, după ce Consiliul municipal a decis creşterea numărului de zile în care se percepe taxa pentru acces.

Veneţia va taxa anul viitor turiştii cu 10 euro pe zi, timp de 72 de zile, între Vinerea Mare şi jumătatea lui august, au anunţat vineri autorităţile locale, conform dpa, citată de Agerpres.

Consiliul municipal a decis creşterea numărului de zile în care se percepe taxa pentru accesul în una din cele mai populare destinaţii turistice din Europa. Anul acesta, măsura s-a aplicat timp de 60 de zile, scrie ger. Ulterior, aplicându-se pentru 72 de zile.

Deocamdată nu s-a aplicat şi o creştere a taxei, deşi se discutase deja despre 30 de euro sau chiar mai mult. Anul acesta cei care şi-au făcut rezervări au putut încă să achite doar cinci euro. Orice majorare ar necesita şi aprobarea guvernului Italiei.

Cine e scutit de taxa de intrare

Cei care rămân în oraş peste noapte sunt scutiţi de taxa de intrare, însă nu şi de cea turistică.

Veneţia a fost primul oraş din lume care a introdus taxa de acces, în 2024. Anul acesta, oraşul a încasat mai mult de cinci milioane de euro, de pe urma a 650.000 de turişti.

Municipalitatea insistă că scopul nu este obţinerea de venituri, ci gestionarea mai bună a afluxului de vizitatori.

Câștig de 5,4 milioane de euro pentru oraș, anul trecut

Schema controversată, introdusă la început doar pentru o perioadă de testare, este acum în al treilea an și a fost extinsă după ce inițial a fost aplicată doar 29 de zile, în primul sezon estival din 2024.

Anul trecut, au fost înregistrați peste 720.000 de vizitatori de o zi, ceea ce a generat aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraș.

Banii sunt destinați unei mai bune gestionări a turismului de masă în Veneția, oraș celebru în întreaga lume pentru canalele și palatele sale emblematice, Piața San Marco și Podul Rialto.

Criticii susțin, însă, că taxa pentru intrarea în orașul italian, introdusă pentru combaterea supraturismului nu îi descurajează pe turiști să viziteze acest oraș.

În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc încă în centrul istoric al Veneției - un număr mai mic decât cel al paturilor de hotel din oraș.

Orașul, pe lista "patrimoniului mondial în pericol".

Inițiativa își propune să convingă turiștii să aleagă perioade cu frecvență mai scăzută pentru a vizita Veneția.

Cu monumentele sale celebre, gondolele și canalele pitorești, Veneția este unul dintre cele mai vizitate orașe din lume. În periodele de vârf, 100.000 de turiști dorm în oraș, pe lângă zeci de mii de vizitatori zilnici. O cifră de comparat cu cei aproximativ 50.000 de locuitori ai centrului orașului, care continuă să se depopuleze.

În contextul pagubelor cauzate de supraturism și al lipsei măsurilor adecvate pentru a-l ține sub control, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a avertizat cu plasarea orașului pe lista "patrimoniului mondial în pericol".

Un alt oraș care își taxează turiștii

Începând din 24 iulie, și turiștii care vor să viziteze Edinburgh, capitala Scoției, plătesc orașului o taxă de 5% din costul cazării. Este primul oraș scoțian care introduce o taxă pentru vizitatori. Obiectivul principal al acestei inițiative este dezvoltarea orașului. Consiliul Local speră că va strânge din taxă până la 58 de milioane de euro pe an.

Taxa a fost aprobată în ianuarie 2025 și se aplica tuturor turiștilor cazați în hoteluri, hosteluri, pensiuni, locuințe închiriate în regim hotelier, chiar și prin Airbnb.

Taxă turistică și în București

Turiștii care vizitează Capitala în anul 2026 plătesc taxă. Măsura a fost adoptată pe 23 decembrie 2025.

Turiștii cazați în unitățile de cazare din București plătesc 10 lei per noapte (aprox. 2 euro). În comparație cu alte orașe, taxa nu variază în funcție de prețul cazării și este colectată de furnizorii de cazare, de platformele de rezervări online de tip Booking sau Airbnb sau de agențiile de turism.

Nerespectarea acestor obligații pot atrage amenzi de până la 1.500 de lei (294 de euro) pentru persoane fizice și 4.000 de lei (785 de euro) pentru firme.