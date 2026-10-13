Suspectul care plănuia asasinarea premierului Poloniei deținea bombe artizanale

Premierul polonez Donald Tusk / Sursa foto: Agerpres

Un suspect acuzat că ar fi plănuit asasinarea premierului Poloniei și ministrului Apărării deținea bombe artizanale.

Un bărbat suspectat de pregătiri pentru asasinarea premierului Donald Tusk şi ministrului polonez al apărării , Wladyslav Kosiniak-Kamysz, avea în apartament mai multe bombe artizanale, a declarat marţi un purtător de cuvânt al procuraturii din Polonia, conform AFP.

Autorităţile au găsit circa zece astfel de obiecte în locuinţa suspectului în vârstă de 66 de ani.

Purtătorul de cuvânt al parchetului, Piotr Skiba, a descris unul din dispozitivele explozive respective: o grenadă acustică umplută cu bile metalice, care ar fi avut un efect asemănător grenadelor cu fragmentare.

Inculpat pentru nouă infracţiuni, printre care "tentativă de răsturnare prin forţă a autorităţilor statului", bărbatul arestat duminică a fost identificat de autorităţi doar cu prenumele şi iniţiala numelui de familie - Krzysztof N. - conform legislaţiei poloneze privind protecţia vieţii private.

Se pare că el a recrutat posesori de arme pentru atacul planificat; a refuzat să îşi recunoască faptele şi să dea explicaţii.

Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la o pedeapsă între doi şi 15 ani de închisoare, conform Agerpres.

Alertă de atentat în Polonia împotriva premierului și a ministrului Apărării

Ministerul polonez de Interne a anunțat duminică, 11 octombrie, o reuniune de urgență a responsabililor Centrului Antiterorist și Agenției de Securitate Internă (ABW), după ce poliția ar fi primit informații despre posibile tentative de asasinat împotriva premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, relatează AFP și Reuters.

"În urma informațiilor primite de poliție privind o posibilă tentativă de asasinat împotriva premierului (...), precum și vicepremierului și ministru al Apărării Naționale (...), ministrul de Interne (...) și ministrul coordonator al serviciilor speciale (...) au dispus inițierea unor măsuri în această chestiune", a scris pe rețeaua socială X purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka.

Ea a precizat că la reuniune vor participa oficiali din cadrul poliției, serviciului de protecție a statului și agenției de securitate internă. Deocamdată, autoritățile de la Varșovia nu au precizat natura exactă a amenințării.

Spre deosebire de unele state occidentale membre ale UE, Polonia nu este o țară cu un grad ridicat de infracționalitate, dar este profund polarizată politic și s-a confruntat cu amenințări de securitate din cauza proximității războiului în care susține fără rezerve Ucraina împotriva Rusiei, relatează Agerpres.

În pofida criminalității reduse, un val neobișnuit de atacuri cu cuțitul au fost comise de tineri începând din septembrie în școlile și liceele poloneze. Premierul Donald Tusk a vorbit joi despre o "cultură a violenței omniprezentă în lume" și care acum "a ajuns în Polonia". Unul dintre cele mai recente cazuri s-a produs joi, 8 octombrie, când un adolescent de 15 ani a atacat o școală din localitatea Leszczydół-Nowiny, în apropiere de Varșovia, ucigând un angajat și rănind două profesoare. Incidentul a urmat unui alt atac, produs miercuri la Ostrołęka, unde un tânăr de 19 ani a rănit zece persoane.

Multiple amenințări la adresa premierului Tusk

Deşi infracţiunile violente sunt relativ rare în Polonia, ţara este profund polarizată politic şi s-a confruntat cu ameninţări la adresa securităţii din cauza proximităţii faţă de războiul din Ucraina.

În luna august, poliţia a reţinut un bărbat în vârstă de 23 de ani, acuzat că a îndemnat la asasinarea unor politicieni polonezi de rang înalt.

În 2024, Tusk a declarat că a primit ameninţări după tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka, a declarat, duminica trecută, că un e-mail conţinând informaţii despre potenţialul atac a fost transmis poliţiei de către Serviciul de Protecţie a Statului, instituţie responsabilă cu securitatea miniştrilor, potrivit Agerpres.