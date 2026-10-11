Alertă de atentat în Polonia. General (r) Mircea Mindrescu: Nu poți să nu te gândești la o încercare de decapitare a conducerii țării

Premierul polonez Donald Tusk / Sursa foto: Agerpres

Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării din Polonia ar fi fost vizați de o posibilă tentativă de asasinat. Generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu avertizează că, dacă informațiile se confirmă, am putea vorbi despre "o încercare de decapitare a conducerii unei țări".

Ministerul polonez de Interne a anunțat duminică, 11 octombrie, o reuniune de urgență a responsabililor Centrului Antiterorist și Agenției de Securitate Internă (ABW), după ce poliția ar fi primit informații despre posibile tentative de asasinat împotriva premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, relatează AFP și Reuters.

Măsurile luate de autoritățile de la Varșovia

"În urma informațiilor primite de poliție privind o posibilă tentativă de asasinat împotriva premierului (...), precum și vicepremierului și ministru al Apărării Naționale (...), ministrul de Interne (...) și ministrul coordonator al serviciilor speciale (...) au dispus inițierea unor măsuri în această chestiune", a scris pe rețeaua socială X purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka.

Ea a precizat că la reuniune vor participa oficiali din cadrul poliției, serviciului de protecție a statului și agenției de securitate internă. Deocamdată, autoritățile de la Varșovia nu au precizat natura exactă a amenințării, dacă au fost identificate persoane suspecte sau dacă există un plan concret de atac.

Generalul (r) Mircea Mîndrescu: Este imperios necesar să se descopere cine este în spatele unei asemenea încercări

DC NEWS l-a contactat pe generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu, fost comandant al Centrului de Analiză din subordinea Comandamentului Strategic al NATO de la Lisabona și fost șef al Direcției Planificare Strategică, pentru a comenta acest subiect. Acesta a declarat că, dacă informațiile se confirmă, am putea vorbi despre "o încercare de decapitare a conducerii unei țări". Totodată, Mircea Mîndrescu a explicat care sunt principalele răspunsuri pe care vor trebui să le găsească autoritățile de la Varșovia cât mai curând posibil.

"Este extrem de îngrijorătoare o asemenea posibilitate și dacă se confirmă datele anunțate, atunci este imperios necesar să se descopere cine este în spatele unei asemenea încercări pentru că atunci când este vorba despre primul-ministru și ministrul Apărării nu poți să nu te gândești la o încercare de decapitare a conducerii unei țări deoarece primul-ministru și ministrul Apărării sunt cei care sunt în primul rând însărcinați cu stabilirea planurilor generale de apărare. Cei doi gestionează ceea ce este extrem de important atunci când vorbim despre apărare și anume fondurile necesare apărării.

Generalul (r) Mircea Mîndrescu, întrebare-cheie

Aici, dacă ar fi să fie așa, se pune întrebarea dacă există un pas următor. Care a fost motivul unei asemenea încercări și dacă există un pas următor, dacă este un fel avanpremieră a unui plan mai mare și mai periculos. Este foarte important subiectul și de aceea toate comentariile trebuie să aibă în primul rând datele și informațiile emise de autoritățile de la Varșovia, ceea ce vor reuși să descopere și să probeze. Este extrem de important să se descopere elementele fundamentale, de detalii, ale unei asemenea încercări, cine este în spate și toți cei care sunt cât de cât în relație cu o asemenea încercare de asasinat să fie descoperiți și pedepsiți", a declarat Mircea Mîndrescu în exclusivitate pentru DC NEWS.

Polonia, în stare de alertă după o serie de atacuri violente în școli

Spre deosebire de unele state occidentale membre ale UE, Polonia nu este o țară cu un grad ridicat de infracționalitate, dar este profund polarizată politic și s-a confruntat cu amenințări de securitate din cauza proximității războiului în care susține fără rezerve Ucraina împotriva Rusiei, relatează Agerpres.

În pofida criminalității reduse, un val neobișnuit de atacuri cu cuțitul au fost comise de tineri începând din septembrie în școlile și liceele poloneze. Premierul Donald Tusk a vorbit joi despre o "cultură a violenței omniprezentă în lume" și care acum "a ajuns în Polonia". Unul dintre cele mai recente cazuri s-a produs joi, 8 octombrie, când un adolescent de 15 ani a atacat o școală din localitatea Leszczydół-Nowiny, în apropiere de Varșovia, ucigând un angajat și rănind două profesoare. Incidentul a urmat unui alt atac, produs miercuri la Ostrołęka, unde un tânăr de 19 ani a rănit zece persoane.