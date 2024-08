”Suntem bombardați de industria alimentară… Ni se spune într-una să mâncăm trei mese pe zi”. De la ce vârstă ar trebui să mănânci o dată pe zi

Nutriționistul și antrenorul Cătălin Croitoru, alături de moderatorul Tudor-Tim Ionescu, au discutat despre frecvența și numărul meselor pentru a avea un nivel adecvat de energie și pentru a evita senzația de foame excesivă.

Deși unii specialiști în nutriție recomandă să mâncăm trei mese principale pe zi și două gustări pentru a avea o viață sănătoasă, Cătălin Croitoru sugerează o altă abordare, explicând că, pe măsură ce îmbătrânim, avem nevoie de mai puțină mâncare.

„Adevărul este că, până la 30 de ani, este ok să mănânci trei mese pe zi”

”Suntem bombardați de industria alimentară… Ni se spune într-una să mâncăm trei mese pe zi, să mâncăm anumite alimente, despre care se spune că sunt mai sănătoase decât altele, și nu este deloc așa! Adevărul este că, până la 30 de ani, este ok să mănânci trei mese pe zi... Citește mai mult pe DCNEWSTV.

Este micul dejun cea mai importantă masă sau doar un mit?

În cadrul emisiunii, moderatorul Tudor-Tim Ionescu a ridicat întrebarea dacă micul dejun, adesea considerat cea mai importantă masă a zilei, este cu adevărat esențial sau doar un mit. El a explicat că această concepție modernă a fost „impusă și programată de producătorii de cereale din SUA”, care, dorind să-și vândă produsele, au lansat o campanie „masivă și agresivă”, promovând ideea că „trebuie să-ți începi ziua cu cereale și lapte”. ”O voi da exemplu pe bunica mea, care se trezea la 3 dimineața... vezi mai mult aici

Truc simplu pentru a recâștiga controlul asupra alimentației și greutății. ”Nu vei muri de foame”

Nutriționistul și antrenorul Cătălin Croitoru a vorbit despre secretele gestionării greutății corporale și recâștigarea controlului asupra alimentației zilnice.

Responsabilitatea este cheia în recâștigarea controlului asupra alimentației și greutății. Cătălin Croitoru, nutriționist și antrenor, a explicat, în cadrul emisiunii ”DC Anima”, că asumarea responsabilității pentru alegerile alimentare îți oferă puterea de a schimba ceea ce nu funcționează în viața ta.

”În momentul în care eu sunt responsabil, nu mai sunt victimă”

”Totul se rezumă la a-ți lua viața în propriile mâini. Este o responsabilitate. (…) Cineva o să vină către mine și o să-mi spună: `Mănâncă asta, că e bună, și asta, și asta`. O să devin gras pentru că am mâncat tot ce a spus el, dar, până la urmă, este alegerea mea că am mâncat. Nu mi-a băgat nimeni pe gât. Eu am ales să mănânc chipsurile, eu am ales să mănânc carne. Sau eu am ales să mănânc sănătos. E vorba de răspundere și de responsabilitate. În momentul în care eu sunt responsabil, nu mai sunt victimă. Ba dimpotrivă, responsabilitatea vine la pachet cu o superputere. Dacă îți asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în viața ta, vei înțelege că tot ce ai realizat este rezultatul alegerilor tale și, în același timp, vei putea să alegi să și schimbi. Dar, dacă tu nu ești responsabil pentru asta, ci altcineva este, automat ești victimă. Din poziția de victimă nu ai capacitatea de a te ajuta singur. Alegerea este liberul arbitru și este cea mai mare putere pe care noi o avem”, a spus Cătălin Croitoru la DC News TV. Citește aici

