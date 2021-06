Ștefania, gafă de proporții la nunta Roxanei Ionescu. Iubita lui Speak, aspru criticată: Nu ai decență

După despărțirea de Adelina Pestrițu, Speak a suferit foarte mult, însă, după un an, soarele a ieșit pe strada lui, atunci când s-a îndrăgostit de Ștefania, sau Libelula, așa cum a numit-o într-o piesă.

Cei doi au spus totul despre relația lor, mai ales după ce Speak a cerut-o în căsătorie, chiar în cadrul show-ului Asia Express.

Ce spune Speak despre relația cu Ștefania

"Eu am făcut primul pas în a ne cunoaște, deși eu sunt mai timid. Am fost și eu bărbat o dată. Atunci când îți propui să te combini, nu se întâmplă nimic. Lasă să se întâmple. Pot să îi zic orice partenerului. E prima oară în viața mea când pot să fac asta. Nu m-am simțit niciodată mai în largul meu", a povestit Speak într-un interviu pentru Antena Stars.

Care este atuul relației lor

În schimb, Ștefania a ținut să precizeze că cel mai mare atu al relației lor este acela că sunt foarte buni prieteni.

"Nu i-am dat semnale că ar trebui să facă vreun pas. S-a întâmplat. Noi suntem foarte buni prieteni și ăsta e cel mai mare atu al nostru", a declarat și Ștefania.

Ștefania, criticată pentru ținuta pe care a purtat-o la nunta Roxanei Ionescu

Ștefania este extrem de apreciată de fanii ei, atât pentru talent, cât și pentru modul în care arată.

Cu toate acestea, iubita lui Speak are și momente în care este aspru criticată de urmăritorii săi.

În weekend a avut loc nunta Roxanei Ionescu, cunoscută drept "mama natură", eveniment la care Ștefania a atras toat privirile pentru că și-a făcut apariția într-o ținută mai mult decât provocatoare.

Vedeta a purtat un costum alb cu negru, format din fustă și faior, iar în partea de sus a avut doar un sutien de culoare neagră.

Alegerea vestimentară a Ștefaniei a fost cea care i-a revoltat pe urmăritori.

Vestimentația extravagantă a fost comentată de către toți invitații celui mai mare eveniment din showbizul românesc. Pentru o secundă, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu nu au mai fost în centrul atenției, toți ochii fiind pe logodnica lui Speak.

- "În sutien la o nuntă...nu am mai pomenit"

- "asa ai fost imbracata la o nunta?"

- "Sunt convinsa ca nu a deranjat vizual nici pe Tinu nici pe Roxana. Din contra...eu nu stiu ce deranjeaza atat pe x si y. Da, bravo ei, trebuia sa mearga si in chiloti atata timp cat se simte bine"

- "Pt TikTok esti perfecta, dar nu la o nunta surioara"

- "Ce urat v-ati imbracat la nunta. Chiar asa de mult va desconsiderati?? Ok...nu reprezentati nimic social, dar nici macar ceva elegant sa nu ai decenta sa imbraci?"

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au făcut cununia religioasă

Vineri, 18 iunie, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, la doi ani de la cununia civilă. Fosta asistentă TV și celebrul afacerist s-au căsătorit religios, iar seara au dat o petrecere de zile mari. Printre invitații de seamă s-au numărat Mihai Bendeac, Ștefania și Speak, dar și Giulia Anghelescu și soțul ei Vlad Huidu.

"Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu / Fiecare dintre voi care se bucură pentru fericirea noastră, are un loc cald in inima si familia noastra", au scris Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu pe Instagram.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu sunt nașii de cununie ai lui Dani Oțil și ai Gabrielei Prisăcariu.

Cine este Tinu Vidaicu

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit în luna februarie a anului 2020, după o relație de cinci ani și trăiesc o frumoasă poveste de iubire.

Dacă Roxana Ionescu este o vedetă cunoscută în întreaga țară, soțul ei este cunoscut mai degrabă la nivel județean, deși, de-a lungul timpului, în domeniul artistic, l-a făcut celebru printre colegii de breaslă.

Tinu Vidaicu, pe numele său real Valentin-Florin Vidaicu, are 40 de ani și este administrator public al județului Caraș-Severin, funcție pe care o ocupă începând cu luna ianuarie a anului 2021.

Mai mult, din anul 2004, nașul lui Dani Oțil s-a ocupat cu managementul artistic, organizarea de evenimente, branding, marketing şi coaching și a fost unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Timișoara.

"Sunt workaholic şi uneori uit să mă opresc"

"Job-ul de DJ, ca meserie principală l-am practicat până în 2009. După acest an m-am lansat cu adevărat în antreprenoriat. În anii următori am oferit consultanţă, am construit echipe performante, am construit locaţii premiate naţional şi internaţional şi am organizat evenimente grandioase. Am fost chiar şi asociat al unei echipe de baschet în Liga Naţională. Am muncit mult, foarte mult. Sunt momente grele, fiindcă sunt workaholic şi uneori uit să mă opresc. Intervine oboseală, o oboseală pozitivă dar tot oboseala e…

Prin 2015-2016, când mi-am atins scopurile propuse şi am creat sisteme performante pentru afaceri, am decis sa fac din nou ceva pentru mine. Unii merg la pescuit, alţii fac tot felul de lucruri pentru limpezirea minţii sau relaxare dar eu, am revenit, de data asta ca hobby, în muzică. Ea m-a scos din starea alertă în care eram. Tocmai fiindcă de această dată am făcut muzica din pasiune, fără presiune, în 2-3 ani am creat împreună cu George Hora unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale din ţară, pe numele său Dirty Nano. Am făcut în aşa fel lucrurile încât să-mi placă să le fac. Nu am făcut nimic din tot ceea ce am realizat fără ca înainte sa mă asigur că transform povestea într-una în care să cred cu toată fiinţa şi eu şi cei pe care îi atrag alături de mine", a declarat Tinu Vidaicu, în urmă cu doar câteva luni.