Conflict după finala Chefi la Cuțite. Ștefan Borleanu, atac subtil la adresa Narcisei: Știu să fac mâncărică de cartofi

Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la Cuțite și premiul de 30.000 de euro. După 9 sezoane, Narcisa este prima femeie care a câștigat Chefi la Cuțite.

Faptul că Narcisa Birjaru a câștigat sezonul 9 Chefi la Cuțite i-a dezamăgit profund pe mulți dintre colegii săi, bucătari cu experiență sau concurenți care au primit din partea chefilor cuțitele de aur. Principalele nemulțumiri au venit din partea echipei albastre, echipa lui Chef Florin Dumitrescu.

Mai exact, Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, a fost dezamăgit că nu a ajuns în Marea Finală și după ce a provocat un adevărat conflict între Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, prin faptul că i-a făcut meniul Elenei și l-a lăsat pe Cătălin, acesta a avut de obiectat și după ce Narcisa a fost desemnată câștigătoare. El consideră că Narcisa nu ar fi meritat să plece cu premiul acasă.

În plus, după ce Gina Pistol a strigat câștigătorul, mai mulți concurenți l-au felicitat, de fapt, pe Alex Bădițoaia, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu și omul de bază în echipa pe care și-a format-o Narcisa pentru a găti în finală, dar și cel care a ajutat-o de mai multe ori în confruntări.

Ștefan Borleanu, nou atac la adresa Narcisei Birjaru

Invitat la emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars, Ștefan Borleanu a făcut, din nou, comentarii acide la adresa câștigătoarei.

Astfel, el a spus că știe să gătească tochitură, mâncărică de cartofi și ciorbă, făcând aluzie la lucrurile pe care le-a gătit Narcisa Birjaru, prima femeie care a câștigat Chefi la cuțite.

Ștefan Borleanu a mai declarat și că nu a gătit aceste lucruri, pe care le-a exemplificat, pentru că nu considera că este cazul într-un concurs culinar, în care trebuia să își dovedească abilitățile din bucătărie.

"Am declarat că sunt cel mai frustrat concurent din acest sezon. A venit după finală, după ce s-a anunțat câștigătorul. Frustrat am fost pentru că n-am intrat în finală și că nu am putut să-mi joc ultima carte și din cauza alegerilor mele. N-am fost inspirat să aleg puiul ăla. Știu să fac și tochitură și mâncare de casă și ciorbă și mâncărică de cartofi cu porc și mazăre, dar acolo e un concurs și am vrut să arăt că știu să gătesc și că bucătăria a evoluat și că suntem în 2021", a declarat Ștefan Borleanu.

Florin Dumitrescu, mesaj acid pentru Ștefan

Văzânt cât de afectat este Ștefan de deznodământul finalei, Florin Dumitrescu a încercat să-i ridice moralul lui Ștefan Borleanu, spunându-i să nu mai judece greșit.

"Consider că Narcisa i-a învățat pe mulți o lecție astăzi. Prejudecata este cea mai urâtă chestie pe care poți s-o aduci în discuție de fiecare dată", a spus Florin Dumitrescu.

Ștefan, replică pentru Florin Dumitrescu

Ștefan Borleanu nu s-a oprit aici și a publicat și pe rețelele de socializare un mesaj pentru Florin Dumitrescu.

"Îmi pare rau să vă contrazic Chef Florin Dumitrescu, dar nu prea avem ce să învătăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show.

Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste. Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decat o tocăniță, suntem in 2021 și trebuie sa evoluam, să ne ajutăm de tehnologie. Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitari Elena Matei, te-ai descurcat bine!

Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăt! Felicitări Cătăllin Amarandei, Alex Bădițoaia, Florin Revesz, Riki Watanabe, Valentina Ioniță, Keed! Am mai multe de demonstrat în afara acestui show!", a scris Ștefan Borleanu pe Instagram.