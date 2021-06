Simona Pătruleasa, sacrificii pentru siluetă: Mă îngraş respirând

Simona Pătruleasa recunoaște că nu îi mai e deloc ușor să se mențină în formă, odată cu trecerea anilor. Prezentatoarea Kanal D, însă, încearcă să fie atentă și disciplinată aunci când vine vorba de forma fizică.

"Cât Ingrid este la şcoală, în acele trei, patru ore, fac şi eu ce face orice femeie. Mă îngrijesc, fac sport 45 de minute. Nu mai merg la sală, înainte mergeam. De când cu pandemia, am renunţat. Economisesc timp. Fac acasă, am tot ce îmi trebuie, gantere, stepper, bicicletă, am o sală întreagă acasă. În fiecare zi fac 45 de minute. Ştiu că sună mult, dar fac 400 de abdomene. Cu pauză, fac serii de 100.

"Pot să nu mănânc o viaţă şi mă îngraş respirând"

Dar nu fac asta de ieri, de azi. Am reuşit în timp, am început cu 50. Fac nişte lucruri, dar nu exagerate. Fac masaj de două ori pe săptămână, vine cineva acasă. (…) Sâmbăta, duminica, mergem cu bicicletele, toţi trei. Sunt zilele noastre de mers cu bicicletele, două ore, cam aşa. Înainte încercam să merg mult pe jos, acum nu. Mă relaxez conducând şi ascultând muzică. Şi am grijă la ce mănânc. La 20-30 de ani, dacă nu mâncam două zile eram băţ, acum, după ce am trecut de 45 de ani, lucrurile nu mai stau aşa. Pot să nu mănânc o viaţă şi mă îngraş respirând. Metabolismul se schimbă, dar nu mă plâng. (…) Am ţinut o dietă cu prietena mea Sonia”, a spus Simona Pătruleasa în podcastul lui Ţibulcă.

"Am mai îmbătrânit și eu, au început să-mi apară și mie riduri, s-a mai schimbat metabolismul, pentru că anul ăsta fac 47 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă. Am momente când mi-aș dori să am mai puțini ani, dar asta din dorința de a fi mai mult timp lângă Ingrid. Încerc pe cât posibil să mă mențin la o anumită greutate, să mă simt bine în pielea și în hainele mele. Fac lucruri de bun-simț și moderate. Fac sport acasă în perioada asta, sunt atentă la dietă", a spunea Simona Pătruleasa pentru viva.ro, în luna martie.

Prezentatoarea este căsătorită de 13 ani cu Sabin Ivanof şi au împreună o fiică în vârstă de 10 ani.