Simona Halep, nominalizată la "lovitura anului" în tenis. WTA, anunț. Unde și cum se VOTEAZĂ

Simona Halep a fost nominalizată de WTA la titlul de lovitura anului 2021 în tenis.

Sportiva din România a reușit respectiva execuție chiar într-un meci contra Gabrielei Ruse, din primul tur al Transylvania Open, câștigată cu 6-1, 6-2.



Alături de Simona Halep au fost nominalizate Iga Swiatek, Conny Perrin, Camila Giorgi şi Magda Linette.



Titlul de lovitura anului 2021 va fi acordat sportivei cu cele mai multe voturi pe site-ul WTA.

Voturile se desfășoară AICI. Odată accesat site-ul WTA, există mai multe sondaje pentru care se poate vota printr-un singur click.

Până la ora redactării articolului, Simona Halep conduce în procente, cu 60%.

Rounding out the last half of the year ????



Securing the final spot for a chance at Shot of the Year is........ click and make your vote known! ⬇️



Presented by @CorpayFX — wta (@WTA) December 10, 2021

Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) a transmis un mesaj emoționant la finalul sezonului, după ce a părăsit turneul de la Linz în semifinale, din cauza unei accidentări la genunchi.

Simona Halep a fost măcinată de accidentări, dar a trăit momente cumplite și pe plan personal. „Ei bine… 2021 ai fost, hmmm, greu de descris! Sinceră să fiu, a fost un an incredibil de provocator! Chiar la începutul anului, inimile noastre, ale celor din familie, au fost sfâșiate de durere, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătușa mea! A fost o persoană puternică, specială și va rămâne mereu în inimile și în mintea noastră. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să-l accept, dar am înțeles până la urmă că asta este viața și că trebuie să depășim durerea și să rămânem puternici”, a scris Simona Halep pe contul de Facebook.

Jucătoarea de tenis a adăugat ulterior: „Am fost epuizată emoțional o perioadă lungă și apoi am suferit mici accidentări, până a venit cea mare, accidentarea la gambă de la Roma. Nu știam cum să mă descurc pentru că nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva înainte. Dorința mea de a juca a fost uriașă, dar nu am putut juca câteva luni și am lipsit de la Roland Garros, nu am putut să-mi apăr nici titlul de la Wimbledon. Am început să am îndoieli și să mă întreb dacă aș putea să mă revin acolo unde am fost odată, dacă voi rezista din punct de vedere fizic.”

„Lucrul de care sunt cea mai mândră după toate aceste provocări este că astăzi am încredere că voi juca din nou bine și, cu multă muncă, voi reuși alte performanțe grozave pe teren. Anul acesta nu a început bine, dar s-a terminat într-un mod pozitiv și sunt încântată de ceea ce urmează. Îi mulțumesc lui Darren pentru că a fost alături de mine în aceste vremuri grele! Mulțumesc lui Daniel că a fost mereu acolo! Mulțumesc noului meu antrenor, Adrian, pentru că a revenit și mi-a redat încredere și un zâmbet pe teren. Mulțumesc preparatorilor fizici că au avut grijă de mine de fiecare dată. Mulțumesc familiei mele pentru că m-a susținut indiferent de situație! Mulțumesc prietenilor mei foarte apropiați pentru că îmi sunt mereu alături! Mulțumesc soțului meu pentru că face parte din viața mea! 2022, abia aștept cu nerăbdare să te cunosc, dar acum, vacanță, te rog!”, a mai transmis Simona Halep.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep, care a împlinit, pe 27 septembrie, 30 de ani.

Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.