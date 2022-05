Simona Halep, eliminată de la Roland Garros. Primele declaraţii: Trebuie să trec peste. Nu sunt speriată

”A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu mai fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă de după joc, citată de Eurosport.

”Cred că mâine o să fiu mai puternica decât azi, nu sunt speriată. Joc foarte bine la antrenamente și probabil că am pus o presiune prea mare, o să încerc să o gestionez mai bine”, a transmis Simona Halep.

Start fulminant, final teribil

Simona Halep (30 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, a controlat fără probleme primul set de la Paris, câştigând cu 6-2. În actul secund, românca a făcut break la 1-1, dar nimic nu avea să prevadă ceea ce a urmat.

Simona Halep a început să greşească tot mai mult, în timp ce Qinwen Zheng şi-a ridicat nivelul şi a pus-o constant în dificultate pe fosta campioană de la Roland Garros. Qinwen Zheng a reuşit o serie incredibilă de opt ghemuri consecutive, câştigând setul secund cu 6-2 şi desprinzându-se în decisiv la 3-0. Halep a părut că are probleme de respiraţie, că se sufocă, nereuşind să găsească antidotul pentru jocul agresiv al chinezoaicei, care s-a impus cu 6-1.

Pentru Halep acesta este cel mai slab rezultat al său la Paris începând din 2013, când pierdea în primul tur. În 2015, Simona pierdea tot în turul secund.

Simona Halep, campioană la Roland Garros în anul 2018 şi finalistă în 2014 şi 2017, nu a jucat al ediţia trecută a turneului parizian, fiind accidentată.

