Segregarea școlară a elevilor romi, o realitate dură în România. Conf. univ. dr. Delia Grigore: Copiii romi stau în ultima bancă

Copiii romi, segregați la școală. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Segregarea școlară a copiilor romi rămâne o realitate în România, în care elevii ajung în clase și școli cu resurse insuficiente și condiții slabe de studiu, a declarat conf. univ. dr. Delia Grigore, coordonatoarea programului de studii de Limba și literatura romani din cadrul Universității din București, la DCNews.

Copiii romi se confruntă cu segregarea școlară, a afirmat conf. univ. dr. Delia Grigore, coordonatoarea programului de studii de Limba și literatura romani din cadrul Universității din București, în exclusivitate pentru DCNews.

Clase și școli de romi, deși predarea nu se face în limba romani

Aceasta a explicat modul în care elevii romi sunt împărțiți în clase sau chiar școli separate, de foarte multe ori subfinanțate și cu un nivel de pregătire mult sub alte unități de învățământ.

„Atunci când ne confruntăm cu segrerarea - la noi, la romi, există, din păcate. Atunci când învățământul nu este în limba romani, deci niciun motiv ca să ai clase speciale, pur și simplu școala romă este segregată în cartierul de romi. Dacă e rezidențial, să zicem că n-ar fi o problemă, dar este subfinanțată față de școala din centrul localității. Iar copiii romi, acolo, în școala 'romă' - că în realitate nu e romă, pentru că nu se predă în romani - au parte de profesori cu mai puțină calificare sau necalificați, de condiții mai proaste de studiu”, a spus conf. univ. dr. Delia Grigore, scriitoare, cercetătoare de elită și figură emblematică a activismului civic.

Delia Grigore a explicat, la DCNews, diferența dintre o școală segregată pe criterii rasiale și o școală în care predarea se face în limba romani. În multe localități din România, elevii romi sunt separați de ceilalți copii, fiind repartizați în clase sau școli cu resurse insuficiente și profesori slab pregătiți.

Delia Grigore: Segregarea școlară se întâmplă în toate județele

„Școala segregată este școala segregată - ea nu e în limba minorității, ea este o școală segregată din motive rasiale și întotdeauna mai proastă din toate punctele de vedere: ca infrastructură, ca grad de calificare a cadrelor didactice, absolut tot. Și la fel sunt și clasele segregate - clase separate doar pentru romi, fără ca învățământul să fie în limba romani. Dacă ar fi în romani și ar fi o calitate compatibilă, adecvată ca celelalte școli, am fi de acord. Dar în momentul în care segregare nu înseamnă învățământ în romani, ci pur și simplu o calitate mai slabă și dorința de a nu fi împreună cu elevii romi a școlii, adică ei să fie separați... Chiar și segregare în clasă se poate întâmpla! Celebra idee pe care o spunem de mulți ani, a ultimei bănci: copiii romi stau în ultima bancă, învață, e bine, dacă nu învață, tot bine! Acesta e un lucru rău.

Sunt în Comisia Națională de desegregare școlară a Ministerului Educației și avem o colaborare de mulți ani, ca voluntari, ca organizație, pentru că avem experiență în educație, și încercăm să combatem acest tip de segregare. Segregarea nu se definește prin învățământ în limba minorității. Acela este un drept cultural, lingvistic, la care ținem, dar segregare înseamnă altceva - lipsă de calitate, scoaterea elevilor romi din colectiv”, a mai punctat conf. univ. dr. Delia Grigore, în exclusivitate pentru DCNews.

„V-ați adresat Ministerului Educației? Fiindcă nu ai niciun motiv să subfinanțezi școli care au un număr mare de elevi romi”, a adăugat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Există un raport național publicat al Comisiei de Desegregare Școlară, unde se arată județele în care se întâmplă și măsurile care trebuie luate. Spre exemplu, fiind în comisie, am văzut că în toate județele există școli și clase segregate, chiar și în București. Cred că România trebuie să înceapă, în sistemul educațional, să vorbească foarte mult despre alteritate, să facă istoria religiilor, a minorităților”, a conchis aceasta.

Romii fac parte din cea mai numeroasă minoritate din România, dar nu și în statisticile oficiale. Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a explicat la DCNews care este motivul. De asemenea, acesta a punctat motivele pentru care există discrepanțe între romi și restul societății.