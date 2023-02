Secţie de oncologie nouă, modernă, la Giurgiu. Dan Motreanu: Am făcut din acest demers un proiect de suflet al meu

Este oficial! Giurgiu va avea o secție nouă, modernă, de oncologie. Anunţul a fost făcut pe Facebook chiar de europarlamentarul Dan Motreanu.

"Am reușit astăzi să obținem aprobarea Guvernului României pentru construirea unei secții moderne de oncologie în județul Giurgiu, un proiect pentru care m-am luptat ani de zile și m-am confruntat cu opoziția PSD. Reușita a fost posibilă datorită echipei liberale care conduce județul Giurgiu. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și este esențial pentru bolnavii de cancer din județul Giurgiu. Încă din 2019, la inițiativa mea, consilierii județeni ai PNL Giurgiu au propus construirea unui centru oncologic dotat corespunzător și achiziționarea unui aparat de radioterapie.

Situația din județ era și este una dramatică, numeroși bolnavi de cancer din județ fiind nevoiți să se deplaseze la București pentru a putea beneficia de asemenea terapii. Din păcate, reprezentanții PSD au respins amendamentul PNL. PSD avea majoritate în CJ Giurgiu iar Marian Mina era în acel moment președintele CJ Giurgiu. Am făcut din acest demers un proiect de suflet al meu. Oamenii care se luptă cu această boală necruțătoare au și așa o viață cumplită. Nu trebuie să le fie limitat accesul la tratament, din cauza locului în care trăiesc! Este inuman să fie puși pe drumuri zeci de kilometri pentru a beneficia de tratament.

Odată ce PNL a câștigat alegerile locale, am fost alături de colegii mei din administrația locală, pentru a obține finanțarea acestui proiect din fonduri europene. Un astfel de demers presupune multă muncă, dar și să pui suflet, să vezi că dincolo de proiecte sunt oameni. În acest caz, oameni pentru care orice amânare are un efect devastator. Proiectul depus de CJ Giurgiu a obținut locul cinci la nivel național în ceea ce privește punctajul, din 49 de proiecte care vizau finanțarea prin PNRR. Îi felicit pe colegii implicați pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Nu e o chestiune de orgoliu. Un loc cât mai sus însemna evitarea emoțiilor de a pierde finanțarea, în cazul depunerii unor contestații. Se finanțează 27 de proiecte din 49. Trebuie să facem tot ceea ce este omenește posibil să creștem șansele pacienților care suferă de cancer de a câștiga bătălia pentru viață. În calitate de europarlamentar, am cerut Comisiei Europene să abordeze inegalitățile dintre statele membre în ceea ce privește accesul la asistență medicală pentru bolnavii de cancer. Dar nu trebuie să așteptăm mereu ca alții să ne ofere soluțiile, trebuie să folosim oportunitățile care apar" a transmis Motreanu.

Realizarea noilor secții de Oncologie și de Neurologie reprezintă prima etapă a construcției unui spital județean de urgență nou la Giurgiu.

