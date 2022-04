Se mărită Mona mea... Dar cine este Mona? Nelu Vlad, AZUR, dezvăluie cum a apărut celebra melodie, într-un concediu la mare: Frumoasă, cu părul ondulat, cu ochii negri

Înființată în 1977, la Brăila, trupa Azur încă deţine succesul de odinioară. Extrem de cerută la nunți și evenimente, formația nu putea lipsi nici de la petrecerea de 29 de ani de la înființarea PROFM.

Cum s-a născut Mona?

Prezent în studio, liderul grupului, Nelu Vlad, a dezvăluit cine este celebra Mona, cea care a dat numele uneia dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul Azur. "Mona este o eroină care a rezistat, rămâne mereu tânără și plăcută, adulată de public, o femeie pe care toți bărbații ar vrea să o aibă. E așa cum am zugrăvit-o eu în cântec: frumoasă, cu părul ondulat, cu ochii negri și independentă. Nu se mărită, dacă se mărită, se termină și povestea. A fost și este o piesă de referință în repertoriul nostru, preluată și interpretată de toți colegii", a spus, cu mândrie, Nelu Vlad, pentru ProFM. Acesta a mai povestit, în nenumărate rânduri, cum a fost inspirat să scrie "Mona". Într-o vară, pe când se afla în concediu la mare, a auzit pe cineva, în apropierea lui, cum a scos un vaiet melodios care începea cu... Aoleeeuu. Era un domn care doar ce se certase cu iubita pe care o chema Mona. În disperarea momentului, acesta a strigat după ea şi a exclamat celebrul "Aoleu"... cu care debutează şi piesa. Cu auz fin de artist înnăscut, Nelu Vlad a transformat această întâmplare într-un... hit.

Surpriză emoţionantă la ceas aniversar

Nelu Vlad şi-a sărbătorit în 16 aprilie ziua de naştere. Momentul a fost marcat de o surpriză extraordinară. A primit acasă mesajul unui bun prieten din Germania care a ţinut să-i dedice şi o melodie. Vizibil emoţionat, Nelu Vlad a primit cu bucurie gestul şi a şi postat înregistrarea cu prima reacţie pe contul personal de Facebook.

A renunţat la pălărie?

Nelu Vlad este cunoscut şi pentru look-ul unicat. Pălăriile şi costumele sunt făcute la comandă. La un moment dat, circula o vorbă în rândul românilor: Cine mai poartă pălărie? Doar Michael Jackson şi Nelu Vlad. De curând, liderul Azur a hotărât să-şi adapteze stilul şi la preferinţele publicului tânăr, astfel că din când în când mai pune în cui pălăria care l-a făcut celebru şi o înlocuieşte cu o şapcă cu design modern. "Uneori, în funcţie de sală, de public (mai ales dacă e format din tineri), port şapca. Mi-am comandat încă două culori. Pălăriile sunt confecţionate la Sebeş, nişte fani Azur lucrează doar pentru mine. Sunt unicat. Şi sunt realizate doar pe gustul meu, special, exact cum îmi doresc eu" a declarat Nelu Vlad pentru DCNews.

În trecut, a refuzat America pentru că "n-avea încotro". Astăzi îşi îndeplineşte un vis

Artistul şi-a lansat, de curând, cartea autobiografică "Azur, mon amour" iar în prezent se pregăteşte să pună piciorul pe pământ american, pentru prima dată, unde va susţine zeci de concerte împreună cu trupa pe scene mari din SUA şi Canada.

"Aveam cele mai mari succese în ţara noastră dragă şi frumoasă. În ’91-’92, mi-au venit propuneri de plecare în America. Aveam peste 70 de contracte pe an şi am refuzat. În anii următori, la fel, am refuzat. Şi am refuzat până în ziua de azi în 2021. De-acolo mi se transmitea că e păcat să nu văd America. Mă luau cu zgârie-nori, cu Manhattan, Miami Beach etc. Eu aveam concerte la Braşov, Iaşi, Bucureşti, Craiova şi alte oraşe mari şi frumoase unde mă aşteptau mii de români dornici să vadă Azurul. Am refuzat mereu pentru că n-aveam încotro. Să dai înapoi 70 de contracte nu e uşor. I-am demonstrat marelui artist, profesor, general şi director al Ansamblului Ciocârlia ce risc mă paşte dacă anulez un contract. A venit la mine pe litoral să mă convingă să merg în America. I-am zis că am contracte multe iar el mi-a sugerat să le anulez. Am intrat în birou la şeful de restaurant şi am sunat la întâmplare un client la care trebuia să cânt. I-am spus că nu pot să vin la nuntă pentru că plec în America. Răspunsul a fost terifiant: “Domnu’ Nelu, dacă nu veniţi la nunta mea vă dau foc la casă şi ardeţi cu copiii şi nevasta de vă faceţi scrum!” - povesteşte Nelu Vlad în cartea sa.

"În viaţa mea au fost două femei. Pe una am dat-o şi la alţii. Să producă, să facă bani" - este una din replicile celebre ale artistului. "Prima este soţia mea, Maria, iar a doua... " Răspunsul, în clipul de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News