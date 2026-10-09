România vrea în „cel mai select club al lumii”. Condiția fiscală peste care nu se poate trece

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Din articol România, aproape de aderarea la OCDE

Aderarea României la OCDE se apropie de final, după închiderea majorității capitolelor de negociere. Ambasadorul Ovidiu Dranga a spus ce înseamnă pentru România intrarea în această organizație.

Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia și în Polonia, a spus că aderarea României la OCDE ar însemna o creștere graduală a reputației țării, care s-ar traduce printr-o atractivitate mai mare pentru investitori, acces mai ușor la piețele financiare globale și o încredere sporită în statul român și în operatorii economici.

„Ce înseamnă OCDE? Cum face bine?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Simplificând lucrurile, aș spune în felul următor: este cel mai select club al lumii, pentru că reunește țările cele mai dezvoltate ale planetei potrivit unor criterii”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Între ele se află Ungaria, cu PIB-ul pe cap de locuitor mai mic decât al României, cu tot felul de probleme”, a spus Val Vâlcu.

„Sunt 38 de state. E vorba de standarde în ce privește zona economică, anticorupția. Standardele sunt foarte ridicate, pentru că, după părerea mea, statele membre OCDE, fie că se coordonează, fie că nu, dau tonul în ce privește economia lumii.

Odată ajunși acolo, vom avea o influență mai mare asupra agendei economice globale în ceea ce privește fixarea standardelor și așa mai departe. Plus că intrăm într-o categorie specială care nu înseamnă niște avantaje vizibile imediate.

Înseamnă o creștere graduală a reputației care se traduce într-o atractivitate pentru investitori, înseamnă un acces mai ușor pe piețele financiare globale, înseamnă o încredere mai mare în statul român în ansamblul lui și în operatorii economici care intră în colaborare cu parteneri din afara României, mai ales parteneri din OCDE”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

România, aproape de aderarea la OCDE

Ambasadorul Ovidiu Dranga a spus că România are nevoie de reguli fiscale stabile și previzibile pentru a atrage investitori. Potrivit acestuia, România este aproape de aderarea la OCDE, dar mai există câteva state membre care ezită.

„A observat cineva că au fost făcute 1.600 de modificări la Codul Fiscal. Nu poate un calculator să țină ritmul ăsta, dar un operator economic”, a spus Val Vâlcu.

„În general, țările membre OCDE au o predictibilitate a sistemului fiscal și a sistemului financiar în general, ceea ce e de înțeles. Un investitor are nevoie de stabilitate, de predictibilitate, vrea să știe pe ce se bazează în ceea ce privește legislația, mai ales în ceea ce privește legislația în zona financiară, în zona economică.

Atunci, dacă e nevoie să modificăm - am făcut-o de mai multe ori în ultimii ani, poate prea des - o vom face, pentru că e o cerință peste care nu se poate trece. În orice caz, închiderea majorității covârșitoare a capitolelor, dacă nu mă înșel, ne dă speranțe că în curând vom fi acceptați.

S-a speculat că întârzierea acceptării României în OCDE ține de o zonă politică, deci are o componentă politică. S-ar putea, și dacă este așa, diplomația noastră are o provocare în plus, aceea de a demonstra că suntem perfect eligibili și că ezitările de ordin politic ale țărilor membre pot fi înlăturate cu argumente”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Ezitările țărilor membre de pe continentul nostru, din Asia, din America...”, a spus Val Vâlcu

„N-am studiat acest dosar, vă mărturisesc, dar probabil că sunt ezitări de ordin politic care țin de agenda internă din anumite state membre”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, la DC News.