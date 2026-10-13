România și Germania, printre cele mai sceptice țări din UE privind aderarea rapidă a Ucrainei - Sondaj

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Sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în anii următori s-a diminuat în întregul bloc comunitar, chiar dacă majoritatea ucrainenilor continuă să susţină o aderare rapidă.

În timp ce 83% dintre ucraineni vor ca ţara lor să se alăture UE în următorii ani, doar 47% dintre cetăţenii UE susţin o aderare rapidă.

În schimb, restul de 53% dintre cetăţenii UE se opun unei aderări rapide a Ucrainei, arată un sondaj făcut de Fundaţia germană Bertelsmann, transmite marţi dpa.

Paradox în Germania

Germania, ţara care acordă Ucrainei mai mult sprijin militar şi financiar decât oricare alta din UE, se află şi printre cele mai sceptice dintre cele mai mari state ale UE. Numai 41% dintre germani susţin ideea unei aderări rapide a Ucrainei la blocul comunitar, un procent mai scăzut, 40%, fiind consemnat doar în România.

Țara cu cea mai mare susținere

La polul opus, cel mai ridicat nivel de susţinere printre aceste zece state UE se înregistrează în Suedia, 69%.

La începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, 60% dintre germani susţineau o aderare rapidă a Ucrainei la UE.

Fundaţia Bertelsmann a efectuat cu regularitate sondaje pe această temă, rezultatele arătând o scădere între timp a sprijinului atât la nivelul ţărilor individuale, cât şi al UE în ansamblul său.

Aderarea Ucrainei, obiectiv major al Uniunii Europene

Aderarea Ucrainei rămâne un obiectiv oficial al UE şi este considerată o piatră de temelie a viitoarei ordini de securitate europene. Reducerea discrepanţei dintre acest obiectiv şi opinia publică va necesita un dialog mai aprofundat între liderii politici şi cetăţeni, afirmă Fundaţia Bertelsmann, adăugând că importanţa strategică a integrării Ucrainei trebuie comunicată într-o manieră mai convingătoare.

Fundaţia a comandat un sondaj reprezentativ pe 16.795 de persoane la nivelul tuturor statelor membre UE în iunie, realizat cu ajutorul instrumentului său Eupenios de măsurare a opiniei publice, scrie Agerpres.

Istoricul aderării rapide a Ucrainei la UE



În februarie 2022, după invazia rusă la scară largă, Ucraina și-a accelerat demersurile pentru aderarea la UE. În iunie 2022, Ucraina a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană.

În iunie 2024, au început oficial negocierile de aderare.

Toate statele membre au convenit în octombrie 2026 deschiderea unor noi capitole de negociere, însă aderarea efectivă presupune îndeplinirea criteriilor europene.

Ungaria, principala barieră în calea Ucrainei în UE

De menționat că Ungaria a fost principalul obstacol politic în deschiderea negocierilor. În iunie 2026, guvernul lui Peter Magyar a renunțat la veto-ul asupra primului grup de negocieri, dar s-a opus accelerării întregului proces.

Budapesta a solicitat progrese privind drepturile minorității maghiare din Ucraina. La 7 octombrie, Ungaria a semnalat că permite avansarea negocierilor pentru încă două grupuri, condiționat de adoptarea unor măsuri privind minoritățile.

Cancelarul Friedrich Merz a propus în mai 2026 un statut intermediar de „membru asociat”, care ar permite Ucrainei să participe la reuniuni europene fără drept de vot, înaintea aderării depline. Propunerea arată faptul că aderarea completă nu este considerată realistă pe termen scurt. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ideea, catalogând „nedreaptă” ideea ca Ucraina să fie asociată a Uniunii Europene fără drept de vot.

Este nevoie de acordul unanim al statelor membre UE pentru aderarea Ucrainei

Comisia Europeană caută mecanisme prin care extinderea să avanseze fără a diminua condițiile de aderare. Pentru admiterea efectivă, este necesar acordul unanim al statelor membre.