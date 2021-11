Revoltă după finala Asia Express. Mihai Petre, criticat după ce a câștigat: Nu a fost corect, au fost ajutați “pe față”. Elwira, tu ai câștigat!

Mihai și Elwira Petre au câștigat aseară finala Asia Express. Cei doi au luptat cot la cot cu Emi și Cuza, o altă echipă care a demonstrat cât este de puternică în această competiție.

Zvonuri despre cine câștigă finala au apărut încă de acum câteva luni, dar până duminică seara, ele nu au fost confirmate oficial.

În urma finalei, pe pagina de Facebook și Instagram a emisiunii Asia Express, dar și pe paginile de socializare ale câștigătorilor au curs o mulțime de mesaje, unele de bucurie, de laudă și unele de dezamăgire. Mihai și Elwira Petre au fost "certați" de unii urmăritori au emisiunii Antenei 1 și i-au acuzat pe cei doi că ar fi fost ajutați să câștige.

- "Pai... când vine mașinuța să te ia din fața blocului și să te mai și roage să te urci pentru a câștiga o competiție, e cel puțin ciudat"

- "Băieții, Cuza și Emi, sunt cei ce meritau acest premiu!"

- "Singurul lucru care nu a fost luat în calcul în competiție este ca Mihai și Elwira sunt sportivi de performanță. Nu te pui cu condiția lor fizică, îndemânarea, rezistenta și altele... De asta au și câștigat! Bravo lor!"

- "Păcat că scenariul acesta s-a știut aproape de la începutul etapei. Și modul în care s-a derulat finala a indicat acest lucru"

- "M-am uitat la toate sezoanele până acum... acesta a fost cu finalul cel mai previzibil. Și uneori familia Petre a fost ajutată “pe față”. Nu am nimic cu ei! Îi admir foarte mult! Dar clar, NU a fost corect față de băieți!"

- "Elwira e o femeie deșteaptă! Tu, Mihai, ai cam ținut-o sub papuc... foarte, foarte sever. Mă uitam la ea, îi plângea sufletul, dar nu te contrazicea de frică, că țipi...se vede pe ea că îi este frică să vorbească în fața ta. (...) Felicitări pentru tot Elwira, premiul tu l-ai câștigat! Altfel, băieții trebuiau să fie finaliști"

- "Ruşine familia Petre! Au fost tot concursul nesimțiți cu toate persoanele cu care au concurat şi cei cu care i-au ajutat la autostop, şi nu numai. Ruşine!"

- "Au câștigat disperați!"

- "Greul competiției l-a dus Elwira, este o luptătoare, are în ea determinare, seriozitate, inteligență"

- "Cel mai nedrept sezon şi oribil cu familia Petre cu tot"

Cuza, primul mesaj după ce au pierdut finala Asia Express

Cuza a postat un mesaj în care vorbește despre experiența sa la Asia Express, o ocazie prin care a câștigat un frate, o viață frumoasă și admirația publicului. Mesajul său a fost publicat imediat după difuzarea finalei competiției.

"Am câștigat mai mult când nu am câștigat...am câștigat un frate @emi.ntz, am câștigat o viață frumoasă și v-am câștigat pe voi!!! Povestea s-a terminat. Am reușit să o trăim pe toată. Asia Express pentru noi a fost mai mult decât un concurs, mai mult decât un show tv...a fost o lecție în viață, un profesor bun care ne-a învățat că nimic nu ține veșnic, nimic nu e capital...dar poate cel mai important: parcursul și experiența contează mai mult de at rezultatul. Am avut șansa să cunoaște sute de oameni minunați, am dormit în zeci de case și am mers cu sute de mașini. Nu am avut bani, telefon, mașina sau casa dar le-am avut pe toate.

Am avut șansa să descoperim niște colegi minunați și să concurăm în finala cu cei mai buni dintre noi, așadar felicitări @mihaipetreofficial și @elwirapetreofficial! Cât despre oamenii din echipă: RECUNOȘTINȚA este cel mai puternic sentiment pe care vi-l port. Suntem mândrii de noi și de tot ce am făcut în această competiție și nu cred că se putea termina mai bine. Vă mulțumim din suflet pentru zecile de mii de mesaje de încurajare și de simpatie. Suntem cu toții parte din ceva grozav. Vă mulțumesc, vă iubesc și pe curând frumoșilor. Echipa bip bip bip...a jucat finala Asia Express!”, a scris Cuza pe pagina de Instagram.

Mihai Petre, primul mesaj după finala Asia Express

"Dacă în urmă cu un an cineva mi-ar fi spus că voi pleca în Asia Express, i-aș fi spus că e nebun. Ideea a prins contur datorită fetiței mele, Catinca, unul dintre cei mai mari fani ai emisiunii. Așa am ajuns să trăiesc una dintre cele mai intense experiențe din viața mea! Pentru că asta a fost atât pentru mine, cât și pentru @elwirapetreofficial această cursă nebună – una dintre cele mai importante competiții din viața noastră.



E greu să pun în cuvinte tot ce am trăit și am simțit în acele două luni pentru că este atât de intens, de puternic, de copleșitor.. Îi mulțumesc Elwirei...pentru TOT! A fost sprijin, suport și cel mai bun coechipier pe care l-aș fi putut avea vreodată. Cursa asta ne-a unit și mai tare și simt că suntem și mai puternici.



Competiția asta nu ar fi fost la un nivel atât de ridicat fără celelalte echipe din concurs. Aș vrea să îi asigur de tot respectul meu pentru că au luptat cu atâta forță și determinare, ceea ce făcut ca acest Drum al Împăraților să fie o provocare și mai mare.



ECHIPA! Toți oamenii din spatele camerelor, care au muncit non-stop și fără de care nu ar fi posibil tot acest joc, de care noi ne-am bucurat atât de tare. Marian si Adelina, cameramanul și reporterul nostru sunt și ei câștigători pentru că în realitate am fost o echipă de 4, nu doar doi.



Vă mulțumesc și vouă, tuturor celor care ne-ați fost alături și ne-ați susținut.



Acest premiu este pentru fetele noastre. Nu cred că există bucurie mai mare decât aceea de a fi un erou pentru fetițele tale", a scris Mihai Petre, pe Instagram.

