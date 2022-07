Regina Criptomonedelor, în top 10 cei mai căutați infractori de către FBI. Recompensă de 100.000 de dolari pentru cine a văzut-o - Foto în articol

Ruja Ignatova, cunoscută și sub numele de "Regina Criptomonedelor", a fost plasată în topul celor mai căutați 10 infractori de către FBI, scrie BBC. Femeia, de origine bulgară, despre care se crede că are peste 40 de ani, este căutată pentru presupusul ei rol de a conduce o escrocherie cu criptomonede cunoscută sub numele de "OneCoin".



Anchetatorii federali o acuză că a folosit această schemă pentru a frauda victimele de peste 4 miliarde de dolari. „Regina Criptomonedelor” este dată dispărută din 2017 - când oficialii din SUA au semnat un mandat de arestare pe numele ei.

În 2014, OneCoin, o așa-zisă criptomonedă, a început să ofere cumpărătorilor comision dacă vindeau moneda mai multor oameni. Însă agenții FBI spun că OneCoin nu avea nicio valoare și că nu a fost niciodată protejată de tehnologia blockchain folosită de alte criptomonede. Potrivit acuzațiilor făcute de procurorii federali, totul a fost doar o înșelătorie.



"Și-a cronometrat schema perfect, valorificând speculațiile frenetice din primele zile ale criptomonedelor.", spune Damian Williams, procuror federal din Manhattan.

FBI oferă o recompensă pentru prinderea "Reginei Criptomonedelor"

FBI anunță o recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație care ar conduce la arestarea "Reginei Criptomonedelor", care este acuzată de 8 infracțiuni, inclusiv fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare. Ruja Ignatova este singura femeie din top 10 cei mai căutați oameni (vezi foto AICI).

Jamie Bartlett, a cărui investigație a atras atenția la nivel mondial asupra poveștii "Reginei Criptomonedelor" și asupra impactului financiar pe care l-a avut OneCoin, a declarat că anunțul FBI a crescut considerabil șansele ca ea să fie prinsă.



"Aceasta este probabil cea mai mare evoluție a cazului de când Ruja a fost dată dispărută în octombrie 2017.", a spus el.

De ce femeia încă nu a fost prinsă

Bartlett, care investighează cazul de ani de zile, a spus că unul dintre motivele pentru care a fost atât de dificil ca Ruja Ignatova să fie prinsă este că aceasta a dispărut cu cel puțin 500 de milioane de dolari, iar banii au ajutat-o să se ascundă bine.



"De asemenea, credem că are acte de identitate false de înaltă calitate și și-a schimbat înfățișarea.", a adăugat el, vorbind și despre posibilitatea ca ea să nu mai fie în viață.

Ignatova a fost văzută ultima dată la bordul unui zbor din Bulgaria către Grecia în 2017 și a fost dispărută de atunci. Victima OneCoin, Jen McAdam, a declarat pentru BBC în 2019 că ea, prietenii și familia ei au pierdut un sfert de milion de euro din cauza femeii. McAdam a spus că totul a pornit de la mesajul unui prieten despre o oportunitate de investiție de neratat. Victima a mărturisit că inițial chiar a crezut că va face o grămadă de bani astfel. Jen McAdam a spus că i-au trebuit luni întregi pentru a realiza că totul a fost doar o înșelătorie.

