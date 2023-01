Rafael Nadal, ciuruit de accidentări. A ratat 25 turnee de Mare Şlem din cauza accidentărilor

Eliminat din cauza unei accidentări la Australian Open 2023, Rafael Nadal va sta pe bară între 6 şi 8 săptămâni. "Am efectuat examene medicale după înfrângerea mea de ieri (miercuri). RMN-ul a arătat o leziune de gradul doi a muşchiului iliopsoas de la piciorul stâng. Acum mă voi odihni şi voi efectua o terapie antiinflamatoare. Durata normală de recuperare este de şase până la opt săptămâni", a scris spaniolul pe contul său de Twitter.



Această absenţă i-ar putea compromite participarea la competiţiile americane din primăvară, inclusiv turneele Masters 1.000 ATP de la Indian Wells (8-19 martie) şi Miami (22 martie-2 aprilie).



În vârstă de 36 de ani, Rafael Nadal a ţinut să încheie meciul din turul secund de la Australian Open, pierdut miercuri în faţa americanului Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5), în ciuda unor dureri la şoldul stâng, care i-au afectat evoluţia.



Deţinătorul recordului de trofee de Mare Şlem (22) a sugerat că restul carierei sale ar putea depinde de gravitatea acestei leziuni şi de timpul necesar pentru recuperare, scrie Agerpres.

Conform lui Luigi Gatto, Rafael Nadal a ratat 25 de turnee majore în cariera sa din cauza unor accidentări serioase. Acesta a întocmit, pe Twitter, lista completă a competiţiilor la care Nadal fie nu a participat, fie a fost nevoit să se retragă.

2003 French Open Accidentare la cot

2004 French Open Problemă la glezna stângă

2004 Wimbledon Problemă la glezna stângă

2006 Australian Open Accidentare la piciorul stâng

2007 US Open Accidentare la genunchiul stâng

2009 Wimbledon Probleme la genunchi

2009 US Open Problemă în zona abdominală

2011 Australian Open Accidentare la piciorul stâng

2012 Wimbledon Accidentare la genunchiul stâng

2012 US Open Accidentat la genunchiul stâng

2013 Australian Open Accidentat la genunchiul stâng

2014 US Open Problemă la încheietura mâinii drepte

2014 Australian Open Probleme lombare

2016 Wimbledon Accidentat la încheietura mâinii stângi

2021 Wimbledon Accidentat la piciorul stâng

2021 US Open Accidentat la piciorul stâng

2010 Australian Open Accidentat la genunchiul drept

2016 French Open Accidentat la încheietura mâinii stângi

2016 US Open Accidentare la încheietura mâinii stângi

2018 Australian Open Accidentat la piciorul drept

2018 US Open Accidentat la genunchiul drept

2021 Australian Open Probleme lombare

2021 French Open Accidentare la piciorul stâng

2022 Wimbledon Probleme în zona abdominală

2023 Australian Open Accidentare la șold

All the 25 Grand Slams Rafael Nadal has missed out on due to injuries. Crazy ???? pic.twitter.com/Ii6UBRT0Ll