Radu Banciu o face praf pe Halep după ce a fost suspendată pentru dopaj: Nu suntem o națiune care să își permită să dea jos de pe piedestal astfel de personaje

"Suntem la faza declarațiilor. Simona Halep a spus că începe cel mai greu meci al carierei sale. Din fericire, cariera e pe final. Bine că nu a venit controlul acesta după Roland Garros sau după Wimbledon, turneele pe care le-a câștigat.

Ne duce cu gândul la situația Andreei Răducan, pe care românii au acceptat-o așa. Nu suntem o națiune care să își permită să dea jos de pe piedestal astfel de personaje. Nu avem onestiate și nici cultură sportivă. Națiuni mai dezvoltate, inclusiv intelectual, i-au distrus pe acești impostori, nu îi mai găsești nici pe google. Exemple sunt destule, îmi vine în minte ce a pățit Lance Armstrong.

Dar noi nu vom face asta, noi vom avea suspiciuni, îi vom bănui pe ăia. Suntem utopici și naivi, așa cum am fost și în modul cum am abordat performanțele ei.

Simona Halep nu a fost o sportivaă ieșită din comun, a beneficiat de o conjunctură, cu puține jucătoare de calitate. Nu va rămâne în istorie.

Acum riscă să fie radiată, e situația grava. În tenis nu se prea fac controale, șansele să fii prins sunt minime. Au fost vreo două cazuri mai cunoscute, cu cehul Korda și Sharapova… Federația de tenis nu e interesată să intervină.

Cei de acolo vor să păcălească. Sigur, nu reușesc să ne păcălească pe toți. Nici federer, nici djokovic și nici Nadal nu sunt campioni adevărați. Eu și cu tine suntem! Pentru că eu, nu știu dacă și matale, îi plătesc pe ăștia. Am 14 canale de streaming unde sunt abonat. Dacă nu eram așa pasionat de sport, ăștia nu apăreau. Noi ne uităm la ei, nu ei se uită la noi! Să nu uite asta”, a spus Radu Banciu pentru ProSport.

Simona Halep, depistată pozitiv la un control antidoping. Primul mesaj al sportivei. Fusese anunţată încă de pe 7 octombrie

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Astăzi începe cea mai grea luptă a vieţii mele, lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv la o substanţă numită roxadustat, într-o cantitate foarte mică. Este şocul vieţii mele.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor conform cărora am fost educată. Sunt extrem de confuză şi mă simt trădată, în faţa acestei situaţii nedrepte. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat niciodată, cu bună ştiinţă, vreo substanţă interzisă şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la suprafaţă.

Nu este despre titluri sau bani. Este vorba de onoare şi despre povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani", a scris Halep pe Instagram.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep. Testul a fost realizat în timpul turneului US Open, de luna trecută.

Ce este roxadustatul

Conform Agenţiei Europene a Medicamentului, roxadustatului este substanţa activă dintr-un medicament utilizat la adulți pentru tratarea simptomelor anemiei (număr mic de globule roșii) cauzate de insuficiență renală cronică (diminuarea progresivă, pe termen lung, a capacității rinichilor de a funcționa bine).

Doza inițială se stabilește în funcție de greutatea pacientului, fiind apoi ajustată pentru a se obține și menține valori ale hemoglobinei (proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism) între 10 și 12 g/dl.

Pacienții care urmează tratament cu un agent de stimulare a eritropoetinei (ESA, un medicament care stimulează producția de globule roșii) și la care valorile hemoglobinei sunt stabile nu trebuie să treacă la acest tratament decât dacă există o justificare clinică și beneficii preconizate. La acești pacienți, doza inițialăse va stabili în funcție de tipul și de doza de ESA utilizată.

Acest articol reprezintă o opinie.