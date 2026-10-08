Proteste în Serbia împotriva restricţiilor privind votul din străinătate. Măsurile care i-au scos pe alegătorii sârbi în stradă

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Alegătorii sârbi au protestat la Belgrad împotriva restricţiilor privind votul din străinătate.

Alegătorii sârbi au ieşit miercuri seara în stradă la Belgrad pentru a manifesta împotriva restricţiilor privind votul din străinătate, în perspectiva alegerilor legislative considerate cruciale ce vor avea loc peste circa două săptămâni, relatează Agerpres, citând dpa.

Peste 1.000 de persoane s-au adunat în faţa Comisiei electorale republicane (RIK), conform estimărilor unui reporter al agenţiei dpa, cerând anularea unor decizii despre care afirmă că îngreunează exercitarea dreptului de vot de către sârbii aflaţi în străinătate.

Serbia are alegeri anticipate în 25 octombrie

La alegerile anticipate din 25 octombrie, o mişcare de opoziţie condusă de studenţi va contesta supremaţia partidului de guvernământ, Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de fostul preşedinte Aleksandar Vucic, figură dominantă a politicii sârbe din 2012 încoace.

Peste 100.000 de sârbi stabiliţi în străinătate s-au înscris pentru a vota, comparativ cu aproximativ 40.000 la ultimele alegeri parlamentare, desfăşurate în 2023.

Comisia electorală a modificat locaţiile secţiilor de votare din străinătate

La începutul acestei săptămâni, comisia electorală a modificat locaţiile secţiilor de votare din străinătate - situate în principal în ambasade şi consulate, obligându-i astfel pe unii alegători să parcurgă distanţe mari pentru a vota.

Noile reguli prevăd, de asemenea, ca secţiile de votare să funcţioneze după ora Serbiei, ceea ce înseamnă că alegătorii din ţări ca Australia vor fi nevoiţi să voteze în timpul nopţii.

Comisia, dominată de membri loiali partidului SNS, a precizat că modificările au fost efectuate în urma recomandărilor Ministerului de Externe.

Aleksandar Vučić speră să devină premier

Aleksandar Vučić a demisionat din funcţia de preşedinte al Serbiei la sfârşitul lunii trecute pentru a conduce SNS în campania electorală, sperând să devină prim-ministru.

"Aceasta este ultima mea seară în această clădire. V-am slujit cu credinţă pe voi şi patria mea, Serbia.Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună", le-a transmis Vučić simpatizanţilor săi care s-au adunat în faţa palatului prezidenţial, duminică, 27 septembrie.

SNS, față în față cu "Students Win" și "Serbia Europeană"

Conform Constituţiei Serbiei, Ana Brnabic, preşedinta parlamentului care îşi încheie mandatul, va îndeplini funcţia de preşedinte interimar până la alegerea unui nou preşedinte.

Alegerile parlamentare anticipate de luna viitoare îi vor pune faţă în faţă pe SNS-ul lui Aleksandar Vučić şi aliaţii săi cu "Students Win", o mişcare anticorupţie condusă de studenţi, şi cu "Serbia Europeană", o alianţă a partidelor de opoziţie pro-occidentale.

Mişcarea studenţească a apărut în urma protestelor naţionale declanşate de prăbuşirea copertinei gării din Novi Sad, în noiembrie 2024, tragedie în care au murit 16 persoane. Criticii au pus dezastrul pe seama neglijenţei şi corupţiei guvernamentale, declanşând luni de zile de manifestaţii de amploare.